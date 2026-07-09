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- Шоу-бизнес
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Словно с кораллового рифа: Люпита Нионго привлекла внимание интересным красным платьем на киномероприятии
43-летняя актриса в прозрачном наряде от Chanel появилась на премьере нового фильма Кристофера Нолана.
Люпита Нионго на премьере фильма «Одиссея» продемонстрировала яркий и пикантный аутфит.
Звезда предстала перед фотографами в оригинальном красном платье из ажурного кружевного полотна, которое напоминало структуру кораллового рифа, украшенном бисером и пайетками в тон. Наряд из коллекции Chanel RE27 имел асимметричный разрез и прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды. Под него она надела черное боди.
Лук Нионго дополнила атласными шоколадными босоножками на шпильках. У актрисы была экстравагантная прическа — волосы она завязала в несколько высоких симметричных узлов, в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув их темными тенями, а на губы нанесла глянцевый блеск. У нее также был красный маникюр и бордовый педикюр. Люпита украсила уши золотыми серьгами необычной формы от SAUER x Jason Wu, а на руке было золотое кольцо с бриллиантом.
Напомним, Люпита Нионго сыграла в «Одиссее» сразу две ключевые роли — Елену Троянскую (из-за которой началась Троянская война) и ее сестру Клитемнестру. В украинский прокат фильм выйдет 16 июля.