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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

В платье с V-образным вырезом от Chanel: Люпита Нионго продемонстрировала стильный лук на фотоколле "Одиссеи"

43-летняя лауреатка премии «Оскар» появилась на фотоколле нового фильма Кристофера Нолана в черно-белом наряде, в котором сочетались сдержанная классика и современный дизайн.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Люпита Нионго

Люпита Нионго / © Associated Press

Люпита Нионго посетила фотосессию нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в Лондоне, в котором она сыграла сразу две ключевые роли — Елену Троянскую (из-за которой началась Троянская война) и ее сестру Клитемнестру.

Люпита Нионго / © Associated Press

Люпита Нионго / © Associated Press

На мероприятии Нионго появилась в белом наряде без рукавов с глубоким V-образным вырезом, контрастной черной окантовкой и декоративной эмблемой Chanel в зоне декольте из коллекции Resort 2027. Талию она подчеркнула белым платком с черной окантовкой, а юбка с высоким разрезом открывала ногу звезды.

Люпита Нионго / © Associated Press

Люпита Нионго / © Associated Press

Актриса дополнила свой образ белыми туфлями с черными носками от Chanel, которые уже давно стали узнаваемой классикой французского Модного дома.

У Нионго была короткая прическа, макияж с розовой помадой и черными стрелками, серьги-кольца с жемчужинами в ушах и кольца с жемчужинами.

Люпита Нионго / © Associated Press

Люпита Нионго / © Associated Press

Люпита позировала перед фотографами также со своими коллегами по фильму — Энн Хэтэуэй, Зендеей, Самантой Мортон, Кристофером Ноланом и Эммой Томас.

Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй, Зендея, Саманта Мортон, Кристофер Нолан, Эмма Томас / © Associated Press

Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй, Зендея, Саманта Мортон, Кристофер Нолан, Эмма Томас / © Associated Press

В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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