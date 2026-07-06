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- Шоу-бизнес
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В платье с V-образным вырезом от Chanel: Люпита Нионго продемонстрировала стильный лук на фотоколле "Одиссеи"
43-летняя лауреатка премии «Оскар» появилась на фотоколле нового фильма Кристофера Нолана в черно-белом наряде, в котором сочетались сдержанная классика и современный дизайн.
Люпита Нионго посетила фотосессию нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в Лондоне, в котором она сыграла сразу две ключевые роли — Елену Троянскую (из-за которой началась Троянская война) и ее сестру Клитемнестру.
На мероприятии Нионго появилась в белом наряде без рукавов с глубоким V-образным вырезом, контрастной черной окантовкой и декоративной эмблемой Chanel в зоне декольте из коллекции Resort 2027. Талию она подчеркнула белым платком с черной окантовкой, а юбка с высоким разрезом открывала ногу звезды.
Актриса дополнила свой образ белыми туфлями с черными носками от Chanel, которые уже давно стали узнаваемой классикой французского Модного дома.
У Нионго была короткая прическа, макияж с розовой помадой и черными стрелками, серьги-кольца с жемчужинами в ушах и кольца с жемчужинами.
Люпита позировала перед фотографами также со своими коллегами по фильму — Энн Хэтэуэй, Зендеей, Самантой Мортон, Кристофером Ноланом и Эммой Томас.
В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.