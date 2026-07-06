Кэрол Миддлтон со своей младшей дочерью Пиппой в стильных летних луках посетили Уимблдон

Кэрол Миддлтон и Пиппа Миддлтон / © Getty Images

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Женщины появились во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Пиппа Миддлтон приехала на турнир в платье-миди с цветочным принтом, V-образным вырезом и короткими рукавами от Reformation, в руках у нее был клатч из ротанга Jcrew и шляпа Lock Hatters. Также Пиппа распустила волосы и надела солнцезащитные очки в коричневой оправе, а обута была в светлые туфли-лодочки из замши.

Ее мама Кэрол Миддлтон выбрала для выхода в свет белое макси-платье Meandem, сверху надела блейзер цвета денима Catherine Walker, обута она была в белые туфли-слингбэки Emmy London, а в руках несла сумку Longchamp и на ней были солнцезащитные очки от этого же бренда. На шее у Кэрол была тонкая золотая цепочка с синим кулоном из лазурита от Astley Clarke Head Office.

Кэрол Миддлтон и Пиппа Миддлтон / © Getty Images

На прошлой неделе, напомним, на Уимблдоне появилась принцесса Уэльская Кэтрин. Она выбрала для выхода брючный костюм яркого оттенка из шелка и льна Gabriela Hearst и туфли кофейного цвета из телячьей кожи от Ralph Lauren.

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