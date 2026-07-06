Екатерина Осадчая рассказала, как сын застал Горбунова за поцелуями с "другой тетей"

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

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Ведущая Екатерина Осадчая рассказала, как сын поставил шоумена Юрия Горбунова в неловкое положение из-за поцелуя с актрисой Лилией Ребрик.

Телеведущая побывала на съемочной площадке нового украинского фильма «Эмили в Emily», где сейчас работает ее муж. Там она рассказала, что уже давно стала первой зрительницей всех его киноработ. Осадчая просматривает фильмы ещё на этапе монтажа и возвращается к ним каждый раз после новых правок. По её словам, финальную версию она также смотрит на премьере, а иногда и повторно. Именно поэтому некоторые фильмы она знает почти наизусть.

«Я очень часто смотрю фильмы в первом монтаже, потом во втором, потом в третьем, потом в четвёртом, потом в пятом и уже на премьере, а потом ещё раз на премьере», — смеётся ведущая в комментарии «BACKSTAGE».

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Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с детьми / © instagram.com/kosadcha

Осадчая также призналась, что их дети тоже активно участвуют в просмотре. Младший Даниил пока ещё слишком мал, чтобы внимательно следить за сюжетом, зато старший Иван с интересом смотрит фильмы с участием отца. Впрочем, однажды то, что он увидел на экране, вызвало у мальчика искреннее недоумение.

«Было так: когда папа целовался с Лилией Ребрик, он спросил: „Папа, почему ты целуешь другую тетю?“ — вспоминает звезда.

Как именно Юрий Горбунов объяснял сыну, что романтические сцены — это лишь часть актерской работы, Катя Осадчая не рассказала. Впрочем, эта история стала одной из самых забавных в семейном архиве телеведущих.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая устроила для сыновей викторину о Юрии Горбунове. Честные ответы малышей рассмешили поклонников.

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