Камалия шокировала жуткими разрушениями после повторного удара РФ по ее бизнесу: "Это пятая атака"

Камалия и последствия атаки на Киев 6 июля

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Украинская певица Камалия ошеломила новыми кадрами последствия российского террора и показала, что осталось от ее семейного бизнеса после очередной атаки оккупантов на Киев 6 июля.

Так, ранее артистка уже неоднократно рассказывала, что из-за российских обстрелов понесла многомиллионный ущерб. Под ударом оказался бизнес-центр, которым она владеет вместе с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Но на этот раз враг снова попал в то же здание.

В своем Instagram Камалия показала кадры изнутри изуродованного бизнес-центра. От офисов почти ничего не осталось: взрывной волной разбили технику, мебель, вырвало окна, а с потолка свисают разрушенные конструкции. Пол усеян обломками стекла и строительного мусора. Певица не скрывала отчаяния и призналась, что это уже пятый удар по их бизнес-центру только за последние месяцы.

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Последствия атаки по бизнес-центру Камалии 6 июля

Последствия атаки по бизнес-центру Камалии 6 июля

Последствия атаки по бизнес-центру Камалии 6 июля

«Это уже пятая атака по нашему бизнес-центру от 14 мая. Для кого-то это сопутствующие потери. Для нас разрушенный труд, боль и еще один шрам войны», — эмоционально написала артистка.

В комментариях поклонники массово поддержали исполнительницу и признались, что им больно смотреть на последствия очередного российского преступления.

Это ужас, с которым мы живем… Сколько труда и сил разрушено

Камалия, слов нет, надо держаться, но уже творящееся на всех фронтах — слишком

Искренние соболезнования

Напомним, недавно украинские звезды показывали последствия обстрела Киева в ночь на 6 июля и делились фото своих поврежденных домов.

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