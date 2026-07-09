ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
384
Время на прочтение
1 мин

Мэтт Дэймон пришел на премьеру фильма "Одиссея" с четырьмя дочерьми

Пара поженилась в 2005 году и в браке вместе воспитала четверых детей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Мэтт Деймон с женой

Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

Мэтт Дэймон на премьере фильма «Одиссея» в Лондоне покорил публику, выйдя на красную дорожку вместе со своей семьёй. У актёра четыре дочери, и их совместное появление вызвало фурор.

Алексия, Изабелла, Джия и Стелла позировали с родителями в изысканных вечерних платьях и выглядели просто потрясающе.

Мэтт Деймон с женой и дочерьми / © Getty Images

Мэтт Деймон с женой и дочерьми / © Getty Images

Мэтт же надел серый костюм-тройку, а его жена Лучиана — черное платье от Gabriela Hearst с золотым декором.

Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

«Ваши дети появляются на свет уже такими, какими они есть — словно их дух, их душа уже присутствуют, и они будут такими, какими им суждено быть, — сказал он о своей семье. — Воспитание, конечно, играет очень важную роль, и вы помогаете им развиваться, но они с самого начала остаются самими собой». На вопрос, какой совет он дал бы родителям, чтобы они могли наслаждаться отцовством, он ответил: «Наслаждайтесь каждым мгновением — время летит слишком быстро».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
384
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie