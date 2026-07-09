Мэтт Дэймон пришел на премьеру фильма "Одиссея" с четырьмя дочерьми

Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

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Мэтт Дэймон на премьере фильма «Одиссея» в Лондоне покорил публику, выйдя на красную дорожку вместе со своей семьёй. У актёра четыре дочери, и их совместное появление вызвало фурор.

Алексия, Изабелла, Джия и Стелла позировали с родителями в изысканных вечерних платьях и выглядели просто потрясающе.

Мэтт Деймон с женой и дочерьми / © Getty Images

Мэтт же надел серый костюм-тройку, а его жена Лучиана — черное платье от Gabriela Hearst с золотым декором.

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Мэтт Деймон с женой / © Getty Images

«Ваши дети появляются на свет уже такими, какими они есть — словно их дух, их душа уже присутствуют, и они будут такими, какими им суждено быть, — сказал он о своей семье. — Воспитание, конечно, играет очень важную роль, и вы помогаете им развиваться, но они с самого начала остаются самими собой». На вопрос, какой совет он дал бы родителям, чтобы они могли наслаждаться отцовством, он ответил: «Наслаждайтесь каждым мгновением — время летит слишком быстро».

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