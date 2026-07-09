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- Шоу-бизнес
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Мэтт Дэймон пришел на премьеру фильма "Одиссея" с четырьмя дочерьми
Пара поженилась в 2005 году и в браке вместе воспитала четверых детей.
Мэтт Дэймон на премьере фильма «Одиссея» в Лондоне покорил публику, выйдя на красную дорожку вместе со своей семьёй. У актёра четыре дочери, и их совместное появление вызвало фурор.
Алексия, Изабелла, Джия и Стелла позировали с родителями в изысканных вечерних платьях и выглядели просто потрясающе.
Мэтт же надел серый костюм-тройку, а его жена Лучиана — черное платье от Gabriela Hearst с золотым декором.
«Ваши дети появляются на свет уже такими, какими они есть — словно их дух, их душа уже присутствуют, и они будут такими, какими им суждено быть, — сказал он о своей семье. — Воспитание, конечно, играет очень важную роль, и вы помогаете им развиваться, но они с самого начала остаются самими собой». На вопрос, какой совет он дал бы родителям, чтобы они могли наслаждаться отцовством, он ответил: «Наслаждайтесь каждым мгновением — время летит слишком быстро».