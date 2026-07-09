Стало мертвым и тихим: Россия убила последнюю жительницу села в Харьковской области

Русский дрон / © ГУР Минобороны

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Россияне убили последнюю жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области — 57-летнюю женщину, которая работала в Дергачевской центральной больнице.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Вчера после 18:00 российский FPV-дрон попал в гражданскую женщину, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. 57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу», — рассказал он.

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По его словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но от полученных травм она скончалась.

Он отметил, что погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне.

Напомним, с утра 9 июля под ударом России оказались несколько областных центров. Взрывы произошли в пригороде Днепра, в Харькове, а Херсон находится под непрерывным обстрелом.

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