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Стало мертвим та тихим: Росія вбила останню жительку села на Харківщині
Село Токарівка Друга на Харківщині розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні із РФ. Під час однієї із атак загинула остання жителька населеного пункту.
Росіяни вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині — 57-річну жінку, яка працювала в Дергачівській центральній лікарні
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.
«Вчора після 18:00 російський FPV-дрон поцілив у цивільну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою». 57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні», — розповів він.
За його словами, медики зробили усе можливе, щоб урятувати її життя, але від отриманих травм вона померла.
Він зауважив, що загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.
Нагадаємо, від ранку 9 липня під ударом Росії опинилися кілька обласних центрів. Вибухи сталися у передмісті Дніпра, у Харкові, а Херсон перебуває під безперервним обстрілом.