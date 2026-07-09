Анна Кошмал у купальнику приголомшила стійкою на голові

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал приголомшила стійкою на голові.

Знаменитість наразі перебуває на відпочинку. Артистка вирушила у відпустку за кордон, аби провести час біля моря Греції. Компанію Анні Кошмал склали син та донька. Окрім того, з нею також поїхали мама та свекруха.

Завдяки рідним людям, які наглядають за дітьми, у акторки вдосталь вільного часу для себе. Та знаменитість не лише насолоджується плаванням у морі, відвідуванням закладів, а й займається спортом. Анна Кошмал навіть вже може похизуватися чудовими результатами.

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Зокрема, акторка нарешті змогла повторити свою стійку на голові. Знаменитість показалась у білому суцільному купальнику, оперлась на руки та голову, підняла ноги догори та змогла випрямити тіло. Раніше Анна Кошмал доволі часто виконувала цю вправу, але після пологів їй це давалось тяжко. Акторка неабияк тішиться, що їй нарешті це вдалося. Щоправда, вона не впевнена, що після повернення додому знову зможе це з легкістю повторити.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

«Найкращий сувенір з подорожі — возз’єднання з собою. Не факт, що я привезу цей сувенір додому, але я над цим працюю. Все приходить і йде, а я залишаюсь», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показала одразу двох підрослих дітей на відпочинку. Також знаменитість розповідала про нелегкий початок відпустки.

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