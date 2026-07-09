Вчені виявили неочікувану користь устриць: як делікатес впливає на здоров’я

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Делікатес, який тривалий час вважали лише афродизіаком, може стати новим засобом для підтримки здоров’я травної системи. Науковці з’ясували, що екстракт тихоокеанської устриці здатний пригнічувати запальні процеси в кишківнику та захищати його бар’єрну функцію.

Про це пише Daily Mail.

Устриці можуть пригнічувати запалення в кишківнику

Хронічне запалення лежить в основі багатьох небезпечних патологій, серед яких діабет 2-го типу, онкологічні та серцево-судинні захворювання, а також запальні хвороби кишківника. Часто причиною цього є синдром «протікаючої кишки», за якого кишковий бар’єр втрачає щільність і пропускає бактерії та токсини в кровотік.

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Збереження цілісності цього бар’єра безпосередньо залежить від раціону. Його зміцнюють натуральні продукти. Натомість ультраоброблена їжа та цукор порушують роботу кишківника.

Аби дослідити потенціал устриць, команда дослідників проаналізувала поживний склад м’яких тканин тихоокеанської устриці. Науковці каталогізували вміст усіх білків, ліпідів, мінералів, поліфенолів та каротиноїдів. На основі отриманих даних їм вдалося створити екстракт і протестувати його на клітинах кишківника людини, що мав запалення.

Результати експерименту вразили дослідників: екстракт блокував ключовий сигнальний шлях NF-kB, який працює як головний перемикач запалення, і суттєво знижував рівень ферменту COX-2. Завдяки цьому структуру кишкового бар’єра вдалося зберегти навіть під дією провокуючих факторів.

«Наскільки нам відомо, це перший випадок, коли було показано, що тканини устриць справляють протизапальну дію на клітини кишківника», — зазначила аспірантка Університету Феррарі в Італії Джулія Трінкера.

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Цікаво, що для створення екстракту не використовували добірні морепродукти для ресторанів. Сировиною стали відходи вилову з лагуни Сакка-ді-Горо у дельті річки По. Щороку близько 30–40% місцевого урожаю устриць викидають через занадто малий розмір, ушкодження або товарний брак.

Дослідники вагалися, чи можна так звані «устричні відходи» використовувати для перетворення на екстракт. Але коли дослідження виявилося вдалим, вони зрозуміли, що так можна зменшити рівень харчових відходів.

Екстракт з суцільних тканин устриці можна отримувати без складного чи дорогого очищення. Це робить його доступним для створення нутрицевтиків. Оскільки тихоокеанські устриці є найпоширенішим об’єктом морської аквакультури у світі, використання відходів їх виробництва дасть додатковий екологічний та економічний ефект.

Утім, авторка дослідження закликає оцінювати результати стримано, адже вони поки що є попередніми та отриманими в лабораторних умовах. Наступними кроками мають стати клінічні випробування на людях.

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Чим ще корисні устриці

Нагадаємо, видання MedicalNewsToday розповіло про користь та особливості споживання їстівних морських молюсків — устриць. Окрім важливої екологічної ролі з очищення води та фільтрації забруднень, вони є справжнім «вітамінно-мінеральним коктейлем».

Устриці багаті на білок, омега-3 жирні кислоти, вітамін B12, залізо, магній, калій, селен та цинк, які зміцнюють імунітет і підтримують статеву функцію, що робить продукт відомим афродизіаком.

Завдяки такому складу устриці покращують роботу серця й мозку, стан шкіри, додають енергії та зміцнюють імунітет.

Водночас споживання молюсків вимагає обережності через ризики алергічних реакцій, інтоксикації від надлишку мінералів та ризику бактеріального зараження під час вживання їх сирими.

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