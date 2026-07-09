«Ласий шматок» під прицілом силовиків: журналістка розкрила причини обшуків у оборонних компаній

Таймінг, що лякає оборонку: чому відбулися обшуки у Vyriy та «Українській бронетехніці»

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Український оборонно-промисловий комплекс сколихнула серія гучних обшуків та слідчих дій щодо провідних приватних виробників зброї та техніки. Лише за останні три дні правоохоронці завітали до компанії Vyriy Industries, яка постачає фронту дешеві FPV-дрони, та до одного з найбільших гігантів вітчизняного ВПК — «Української бронетехніки».

Військова кореспондентка Юлія Кирієнко розібралася в деталях цих справ і звернула увагу, що з ними не так.

Журналістка зауважила, що одразу після обшуків в квартирі одного зі співвласників Vyriy Indastries і його родичів, як сьогодні СБУ завітало до гіганта українського ВПК — Української бронетехніки.

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У заяві компанії йдеться: правоохоронці не лише відкрили справу, щодо неякісних одноразових гранатометів, які замовила згідно з потребою Генштабу Асоціація Оборонних закупівель. Окремі представник СБУ нібито застосували силу проти заступника гендиректора Української бронетехніки.

На думку Кирієнко, обидві справи виглядають максимально дивно.

Кейс Vyriy Industries: 40 локацій та підозри у завищенні цін

«У кейсі Vyriy Офіс Генпрокурора справді підтвердив обшуки. Нібито перевіряють ймовірну шкоду на 174 млн гривень, повʼязану із завищеними цінами в закупівлях „Вирію“ по контрактам у 2025 році. Однак обшуки проводять ДБР. Це свідчить лиш про одне, поки про корупцію мова не йде. Бо тоді би працювало НАБУ. Корупційні розслідування його підзвітність», — пише журналістка.

Кирієнко нагадала, що ДБР займається лише кримінальнальними злочини посадових осіб і/або представників армії. Однак СЕО Vyriy Олексій Бабенко згодом заявив, що він та загалом компанія проходять у провадженні як свідки і обшуки відбулись на 40-ка локаціях.

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Військова кореспондентка стверджує, що дрони Vyriy користуються популярністю в українських захисників. Зокрема, через адекватне співвідношення ціна — якість.

«Адже FPV в середньому на 20-30% дешевше конкурентів», — передає журналістка слова Бабенка.

Також вона звернула увагу, що перед обшуками в анонімних Telegram-каналах прокотилася хвиля непідтверджених звинувачень. Сама компанія назвала це скоординованою інформаційною атакою.

«Відтак „полізли“ у пабліках версії, про тиск на виробників і ледь не спробу рейдернути компанію», — зауважила Кирієнко.

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Справа «Української бронетехніки»: госпіталізація топменеджера та закиди про брак

Українська бронетехніка — гігант виробництва ВПК, яка працює і на міжнародному ринку, сьогодні заявила про тиск.

Це повʼязано з обшуками працівниками СБУ, які завітали сьогодні до заступника гендиректора компанії.

«І щось там сталось у ході візиту, що заступник поїхав у швидкій до лікарні. А компанія заявила про застосування сили проти нього», — зазначила журналістка.

Слідство стосується закупівлі одноразових ручних гранатометів зразка чеського виробництва компанії Zeveta Ammunition. Вона є виробником країни НАТО та постачає цю продукцію десятками тисяч одиниць по всьому світу та Україні. Зброю для потреб Генштабу замовляла Агенція оборонних закупівель (АОЗ), яка попередньо просила виробника знизити ціни. Товар прибув на визначені склади, проте замість передачі на фронт СБУ відкрила справу, заявивши, що партія є бракованою.

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«Однак таких висновків дійшли, як заявляє „УБ“ — без попередніх експертиз. Що головне, ці зразки гранатометів Сили Оборони використовують давно. І десятками тисяч. Однак, якщо ця партія дійсно бракована, то мали би бути спочатку рекламації, як вимагає українське законодавство, а не кримінальна справа», — пояснює Кирієнко.

За її словами, «Українська бронетехніка» — найбільший приватний гравець на ринку ВПК. Компанія виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» з виробництва машин і техніки для комплексу «Нептун» і РСЗВ «Вільха».

«Ласий шматок, як би там не було», — відверто визнає журналістка, натякаючи на ймовірність рейдерства.

Кирієнко звертає увагу на максимально дивний таймінг: дві справи проти потужних приватних зброярів за три дні.

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«Скидається на скоординований тиск чи спроба переділу ринку. Більше того, офрек інші виробники, до яких ще не прийшли, вже про можливість майбутніх візитів натякали журналістам», — повідомляє інсайди журналістка.

Вона нагадала, що обидва виробники — члени NAUDI — агенції оборонної промисловості України, яка обʼєднує 120 саме приватних підприємств.

«Ці обшуки створили інформаційний шум. Аж настільки потужний, що за версіями компаній — це створює додаткові ризики блокування поставок зброї на фронт», — додала Кирієнко.

До чого тут таємниці склади у Вишневому під Києвом

На тлі медіаштурму приватних оборонних компаній контрастує інша історія. Досі немає жодних результатів розслідування щодо власника складів у Вишневому.

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«І тут доволі сильно контрастує іще одна історія з виробниками, чиї імена не називаються публічно. Хто власник складів у Вишневому? І чому там немає результатів хоч якогось розслідування, яке має дати відповідь: хто дозволив розмістити то все просто серед житлових будинків?», — розмірковує Кирієнко

Вона нагадала, що Генштаб запевнив, що об’єкт не підпорядковується ЗСУ. А в армії діє заборона на розміщення складів боєприпасів біля житлової забудови. Так само, як і штабів підрозділів.

«Тобто відповідальні не в армії. А серед виробників», — підсумувала Юлія Кирієнко.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal припустили, що вторинні вибухи у Вишневому можуть свідчити про детонацію боєприпасів, які зберігалися на складі.

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Нардепка Мар’яна Безугла написала, що нібито у Вишневому росіяни влучили у склад боєприпасів. Проте майже одразу депутатка видалила цей пост у телеграм, який зберігся лише у «кешах».

Своєю чергою Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці терміново з’ясувати, що сталося у Вишневому.

Також ми писали, що сьогодні, 9 липня, СБУ та Офіс генпрокурора провели серію обшуків за фактом закупівлі застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 млн грн.

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