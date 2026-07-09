«Лакомый кусок» под прицелом силовиков: журналистка раскрыла причины обысков у оборонных компаний

Тайминг, пугающий оборонку: почему прошли обыски в Vyriy и «Украинской бронетехнике»

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Украинский оборонно-промышленный комплекс всколыхнула серия громких обысков и следственных действий по ведущим частным производителям оружия и техники. Только за последние три дня правоохранители посетили компанию Vyriy Industries, которая поставляет фронту дешевые FPV-дроны, и один из крупнейших гигантов отечественного ВПК — «Украинская бронетехника».

Военная корреспондентка Юлия Кириенко разобралась в деталях этих дел и обратила внимание, что с ними не так.

Журналистка отметила, что сразу после обысков в квартире одного из совладельцев Vyriy Indastries и его родственников, как сегодня СБУ посетило гиганта украинского ВПК — Украинскую бронетехнику.

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В заявлении компании говорится: правоохранители не только открыли дело в отношении некачественных одноразовых гранатометов, которые заказала по необходимости Генштаба Ассоциация Оборонных закупок. Отдельные представители СБУ якобы применили силу против заместителя гендиректора Украинской бронетехники.

По мнению Кириенко, оба дела выглядят очень странно.

Кейс Vyriy Industries: 40 локаций и подозрения в повышении цен

«В кейсе Vyriy Офис Генпрокурора действительно подтвердил обыски. Якобы проверяют вероятный ущерб на 174 млн. гривен, связанный с завышенными ценами в закупках „Вырию“ по контрактам в 2025 году. Однако обыски проводят ГБР. Это свидетельствует лишь об одном, пока речь идет о коррупции. Потому что тогда работало бы НАБУ. Коррупционное расследование его подотчетность», — пишет журналистка.

Кириенко напомнила, что ГБР занимается только уголовными преступлениями должностных лиц и/или представителей армии. Однако СЕО Vyriy Алексей Бабенко впоследствии заявил, что он и в целом компания проходят в производстве как свидетели и обыски состоялись на 40 локациях.

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Военная корреспондентка утверждает, что дроны Vyriy пользуются популярностью у украинских защитников. В частности, из-за адекватного соотношения цена — качество.

«Ведь FPV в среднем на 20-30% дешевле конкурентов», — передает журналистка слова Бабенко.

Также она обратила внимание на то, что перед обысками в анонимных Telegram-каналах прокатилась волна неподтвержденных обвинений. Сама компания назвала это скоординированной информационной атакой.

«Поэтому „полезли“ в пабликах версии, о давлении на производителей и едва ли не попытке рейдернуть компанию», — отметила Кириенко.

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Украинская бронетехника — гигант производства ВПК, которая работает и на международном рынке, сегодня заявила о давлении.

Это связано с обысками работниками СБУ, которые посетили сегодня заместителя гендиректора компании.

«И что-то там произошло в ходе визита, что заместитель поехал в скорой в больницу. А компания заявила о применении силы против него», — отметила журналистка.

Следствие касается закупки одноразовых ручных гранатометов образца чешского производства компании Zeveta Ammunition. Она является производителем страны НАТО и поставляет продукцию десятками тысяч единиц по всему миру и Украине. Оружие для нужд Генштаба заказывало Агентство оборонных закупок (АОЗ), предварительно просившее производителя снизить цены. Товар прибыл на определенные склады, однако вместо передачи на фронт СБУ открыла дело, заявив, что партия бракована.

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«Однако такие выводы пришли, как заявляет „УБ“ — без предварительных экспертиз. Что главное, эти образцы гранатометов Силы Обороны используются давно. И десятками тысяч. Однако, если эта партия действительно бракована, то должны быть сначала рекламации, как требует украинское законодательство, а не уголовное дело», — объясняет Кириенко.

По ее словам, «Украинская бронетехника» — крупнейший частный игрок на рынке ВПК. Компания производит бронеавтомобили «Варта» и «Новатор», минометы, снабжает шасси для САУ «Богдана» и является подрядчиком КБ «Луч» по производству машин и техники для комплекса «Нептун» и РСЗО «Вильха».

«Лакомый кусок, как бы то ни было», — откровенно признает журналистка, намекая на вероятность рейдерства.

Кириенко обращает внимание на максимально странный тайминг: два дела против мощных частных оружейников за три дня.

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«Похоже на скоординированное давление или попытка передела рынка. Более того, офрек другие производители, к которым еще не пришли, уже о возможности будущих визитов намекали журналистам», — сообщает инсайды журналистка.

Она напомнила, что оба производителя — члены NAUDI — агентства оборонной промышленности Украины, которое объединяет 120 именно частных предприятий.

«Эти обыски создали информационный шум. Настолько мощный, что по версиям компаний — это создает дополнительные риски блокирования поставок оружия на фронт», — добавила Кириенко.

К чему здесь тайные склады в Вишневом под Киевом

На фоне медиаштурма частных оборонных компаний контрастирует другая история. До сих пор нет никаких результатов расследования по владельцу складов в Вишневом.

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«И здесь достаточно сильно контрастирует еще одна история с производителями, чьи имена не называются публично. Кто владелец складов в Вишневом? И почему там нет результатов хоть какого-то расследования, которое должно дать ответ: кто позволил разместить все просто среди жилых домов?», — рассуждает Кириенко.

Она напомнила, что Генштаб заверил, что объект не подчиняется ВСУ. А в армии действует запрет на размещение складов боеприпасов у жилой застройки. Так же, как и штабов подразделений.

«То есть ответственные не в армии. А среди производителей», — подытожила Юлия Кириенко.

Напомним, в The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы в Вишневом могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.

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Нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в склад боеприпасов. Однако почти сразу депутат удалила этот пост у телеграмм, который сохранился только в «кэшах».

В свою очередь Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.

Также мы писали, что сегодня, 9 июля, СБУ и Офис генпрокурора провели серию обысков по факту закупки устаревших гранатометов для ВСУ более чем на 318 млн грн.

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