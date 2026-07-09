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Девушка сравнила жизнь в Украине и Словакии: что оказалось самым сложным
Украинка подсчитала, сколько стоит жизнь в Словакии. Она рассказала о ценах, зарплатах и медицине.
Гражданка Украины, которая после переезда поселилась в Словакии, поделилась своими впечатлениями от жизни в стране. Она рассказала о климате, уровне цен, медицине и расходах на аренду жилья, а также объяснила, почему Братислава является удобным городом для путешествий по Европе.
Об этом Lana_Isa рассказала в TikTok.
Теплый климат и близость к европейским столицам
Одним из главных преимуществ жизни в Словакии украинка называет климат. По ее словам, зимы здесь гораздо мягче, чем в Украине, а минусовые температуры встречаются редко.
«Начнем с приятного. Первое — это климат. Я человек, очень любящий тепло. Поэтому теплая, короткая зима, а зимой почти нет минусовой температуры, мне очень подходит», — рассказала она.
Еще одним плюсом женщина считает географическое положение страны. Благодаря этому из столицы Словакии можно быстро добраться до других европейских городов.
«Из Братиславы, где я живу, можно за полтора часа на автобусе или поезде — и ты пьешь кофе в Вене. Через два часа можно доехать до Брно, а через четыре часа — в столицу Чехии — Прагу. И погулять там по старинным улочкам», — отметила украинка.
Какие недостатки жизни в Словакии
Самым большим минусом жизни в стране блогерша назвала систему здравоохранения.
По ее словам, качество медицинских услуг ее разочаровало, поэтому по возможности она советует обращаться в частные клиники в соседних странах.
«Это плохая медицина. Можно сказать, его здесь почти нет. Если есть возможности и деньги, лучше ехать в частные клиники Чехии и Австрии», — сказала она.
Цены на продукты и аренду жилья
В то же время, украинка отмечает, что цены на продукты питания в Словакии, по ее мнению, почти не отличаются от украинских.
Наибольшей же статьей расходов остается жилье. По словам женщины, средняя зарплата украинцев в стране составляет 900–1000 евро (от 45 700 до 51 200 грн), в то время как аренда квартиры обходится примерно в 600–700 евро (от 30 500 до 35 800 грн) в месяц.
Значительная часть дохода приходится именно на оплату жилья.
Ранее украинцы, переехавшие в другие европейские страны, также делились собственным опытом жизни за рубежом, рассказывая о преимуществах, недостатках и реальных расходах на проживание.
Напомним, ранее речь шла об украинке, которая переехала в Румынию. Она назвала 7 вещей, которые нужно сделать сразу.