Юрий Рыбчинский со слезами назвал имя звезды, кто стал для него вторым сыном: "Он как ангел"

Юрий Рыбчинский / © Youtube/В гостях у Гордона

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Украинский поэт, драматург и автор легендарных хитов Юрий Рыбчинский сделал трогательное признание о человеке, который стал для него действительно родным.

Едва сдерживая слезы, Юрий Евгеньевич рассказал, что полномасштабная война очень сблизила его с известным продюсером Сергеем Перманом. По словам художника, именно он стал для их семьи настоящим ангелом-хранителем в самые тяжелые месяцы 2022 года. С тех пор Рыбчинский считает его своим вторым сыном.

«Таких людей не бывает. Это уникальный по своей порядочности, доброте и способностям человек. Мы знали, но никогда не мог вообразить, что у моей и моей жены биографии вдруг появится человек именно тогда, когда началась война 2022 года», — поделился Рыбчинский в интервью Дмитрию Гордону.

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Сергей Перман

Поэт напомнил, что после начала полномасштабного вторжения его семья была вынуждена разъехаться. Жена осталась помогать незрячей подруге, а сам он уехал к сыну под Обухов. В это время, говорит Рыбчинский, Сергей Перман взял на себя заботу об их семье и обеспечивал им наличие всего необходимого.

«Нас тогда разметало. Моя жена бросила меня и пошла к подруге, которая была слепа, чтобы помогать. А я поехал к Жене (сыну — прим. ред.) под Обухов. И вдруг появился Сергей, благодаря которому мы получили лекарство и еду. Он как с неба ангел-хранитель. Мы без преувеличения считаем его вторым сыном как родного. Вся наша семья благодарна, что у нас есть Сергей Перман», — растрогал автор хитов.

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