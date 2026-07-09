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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

Соломия Витвицкая на 30-й неделе беременности восхитила новыми фото и рассказала об изменениях

Ведущая также призналась, чему научила ее беременность.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая вскоре станет мамой, поделилась новыми фото и рассказала об особом этапе своей беременности.

Так, в Instagram 46-летняя звезда показалась с уже немалым округлым животиком и сообщила, что официально начался третий триместр. Соломия также призналась, что сейчас с нетерпением ждет встречи с малышом, который все чаще дает о себе знать. По словам знаменитости, эта беременность научила ее прислушиваться к себе, не торопиться и ценить каждый прожитый момент.

«Малыш становится все активнее, а живот заметнее, список дел перед его появлением длиннее. Иногда кажется, что времени еще много, а иногда ловлю себя на мысли: „Неужели совсем скоро мы встретимся?“ Эта беременность научила меня не торопиться, больше доверять себе, слушать свое тело и ценить каждый этап. 30 недель. Еще немного и начнется совершенно новая глава нашей жизни», — поделилась Витвицкая.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях поклонники засыпали телеведущую комплиментами и словами поддержки.

  • Какая ты красивая

  • Вы прекрасна. Представляю, как Вы ждете встречи

  • Такая уж кругленькая, класс

Напомним, Соломия Витвицкая ждет сына от своего мужа, военного Алексея Ситайла. Ранее телеведущая признавалась, что уже задумывается над именем первенца и хочет выбрать для него красивое украинское имя.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
336
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