Соломия Витвицкая на 30-й неделе беременности восхитила новыми фото и рассказала об изменениях

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая вскоре станет мамой, поделилась новыми фото и рассказала об особом этапе своей беременности.

Так, в Instagram 46-летняя звезда показалась с уже немалым округлым животиком и сообщила, что официально начался третий триместр. Соломия также призналась, что сейчас с нетерпением ждет встречи с малышом, который все чаще дает о себе знать. По словам знаменитости, эта беременность научила ее прислушиваться к себе, не торопиться и ценить каждый прожитый момент.

«Малыш становится все активнее, а живот заметнее, список дел перед его появлением длиннее. Иногда кажется, что времени еще много, а иногда ловлю себя на мысли: „Неужели совсем скоро мы встретимся?“ Эта беременность научила меня не торопиться, больше доверять себе, слушать свое тело и ценить каждый этап. 30 недель. Еще немного и начнется совершенно новая глава нашей жизни», — поделилась Витвицкая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях поклонники засыпали телеведущую комплиментами и словами поддержки.

Какая ты красивая

Вы прекрасна. Представляю, как Вы ждете встречи

Такая уж кругленькая, класс

Напомним, Соломия Витвицкая ждет сына от своего мужа, военного Алексея Ситайла. Ранее телеведущая признавалась, что уже задумывается над именем первенца и хочет выбрать для него красивое украинское имя.

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