Известная украинская певица высказалась о романе со старшим на 16 лет режиссером

Лиза Бибикова и Инди Хаит

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Украинская певица Лиза Бибикова впервые поделилась подробностями отношений с известным режиссером и клипмейкером Инди Хаитом, старше ее на 16 лет.

Слухи о романе пары распространялись уже давно. Окончательно подтвердили их самые влюбленные после выхода совместных композиций «Нелюбов» и «Катамаран», в которых воспели любовь и сняли соответствующие клипы. Впоследствии Лиза и Инди перестали скрывать чувства, начали публиковать романтический контент и подтвердили, что их связывают не только творчество, но отношения.

Впрочем, подробности личной жизни возлюбленные раскрывают нечасто. Только сейчас 19-летняя артистка рассказала, что их роман до сих пор напоминает бесконечный конфетно-букетный период.

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«У нас интересная история, конфетно-букетный период не перестает продолжаться. Я выбрала себе такого человека, которого каждый день влюбляюсь. Нет ничего плохого, мы не ссоримся. Вот всегда так», — поделилась певица в подкасте Unzip.

Лиза Бибикова и Инди Хаит

Хотя Лиза не назвала возлюбленного по имени в новом подкасте, но уже давно известно, что она находится в отношениях именно с Инди Хаитом. Возлюбленные не только работают вместе, но и регулярно появляются на публике и делятся общими фотографиями.

Напомним, осенью 2025 года Бибикова официально подтвердила роман с режиссером, опубликовав совместное видео в TikTok. Тогда новость вызвала бурное обсуждение в Сети из-за 16-летней разницы в возрасте между влюбленными. Кроме того, некоторые пользователи выдвигали предположения, что их отношения могли зародиться еще в несовершеннолетии Лизы.

Сами Лиза Бибикова и Инди Хаит эти домыслы не комментируют. Пара продолжает развивать общие творческие проекты и не скрывает своих чувств в соцсетях.

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