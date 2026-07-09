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54-летняя звезда "Блондинки в законе" Уилсон впервые стал отцом: его 24-летняя возлюбленная родила первенца
Пара до последнего скрывала новость о пополнении в семье.
Звезда фильма «Блондинка в законе», американский актер Люк Уилсон впервые стал отцом.
Младшая на 30 лет возлюбленная артиста Кендалл родила ему первенца. Парочка рассекретила новость во время пресс-конференции, посвященной предстоящему сериалу от Netflix «Ястреб», сообщает издание Hello.
На мероприятии влюбленных заметили вместе с детской коляской. Инсайдеры утверждают, что актер и его избранница представили новорожденного ребенка некоторым коллегам по сериалу, а через два часа покинули пресс-конференцию.
Отметим, Люк Уилсон и Кендалл тщательно скрывают подробности личной жизни. Известно, что парочка находится в отношениях не менее трех лет. За это время они только лишь один раз появились на публике как пара — на показе фильма «Горизонты: Часть первая» в июне 2024 года.
О предстоящем пополнении в семье ни актер, ни его избранница не сообщали. Однако в апреле парочку застали на прогулке, а Кендалл между тем скрывала от лишнего внимания свой заметно округлившийся животик.
Напомним, сейчас голливудская актриса Энн Хэтэуэй ждет пополнения в семье. Недавно знаменитость на красной дорожке намекнула на пол будущего ребенка.