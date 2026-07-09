ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

54-летняя звезда "Блондинки в законе" Уилсон впервые стал отцом: его 24-летняя возлюбленная родила первенца

Пара до последнего скрывала новость о пополнении в семье.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Люк Уилсон

Люк Уилсон / © Associated Press

Звезда фильма «Блондинка в законе», американский актер Люк Уилсон впервые стал отцом.

Младшая на 30 лет возлюбленная артиста Кендалл родила ему первенца. Парочка рассекретила новость во время пресс-конференции, посвященной предстоящему сериалу от Netflix «Ястреб», сообщает издание Hello.

На мероприятии влюбленных заметили вместе с детской коляской. Инсайдеры утверждают, что актер и его избранница представили новорожденного ребенка некоторым коллегам по сериалу, а через два часа покинули пресс-конференцию.

Люк Уилсон / © Associated Press

Люк Уилсон / © Associated Press

Отметим, Люк Уилсон и Кендалл тщательно скрывают подробности личной жизни. Известно, что парочка находится в отношениях не менее трех лет. За это время они только лишь один раз появились на публике как пара — на показе фильма «Горизонты: Часть первая» в июне 2024 года.

О предстоящем пополнении в семье ни актер, ни его избранница не сообщали. Однако в апреле парочку застали на прогулке, а Кендалл между тем скрывала от лишнего внимания свой заметно округлившийся животик.

Напомним, сейчас голливудская актриса Энн Хэтэуэй ждет пополнения в семье. Недавно знаменитость на красной дорожке намекнула на пол будущего ребенка.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie