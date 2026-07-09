54-річний зірка "Білявки в законі" Вілсон вперше став батьком: його 24-річна кохана народила первістка

Люк Вілсон / © Associated Press

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Зірка фільму «Білявка в законі», американський актор Люк Вілсон вперше став батьком.

Молодша на 30 років кохана артиста Кендалл народила йому первістка. Парочка розсекретила новину під час пресконференції, що була присвячена майбутньому серіалу від Netflix «Яструб», повідомляє видання Hello.

На заході закоханих помітили разом із дитячим візочком. Інсайдери стверджують, що актор та його обраниця представили новонароджену дитину деяким колегам за серіалу, а через дві години покинули пресконференцію.

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Люк Вілсон / © Associated Press

Зазначимо, Люк Вілсон та Кендалл ретельно приховують подробиці особистого життя. Відомо, що парочка перебуває в стосунках щонайменше три роки. За цей час вони лише одного разу з’явились на публіці як пара — на показі фільму «Горизонт: Американська сага» у червні 2024 року.

Про майбутнє поповнення в родині ані актор, ані його обраниця не повідомляли. Проте у квітні парочку заскочили на прогулянці, а Кендалл тим часом приховувала від зайвої уваги свій помітно округлий животик.

Нагадаємо, зараз голлівудська акторка Енн Гетевей чекає на поповнення в родині. Нещодавно знаменитість на червоному хіднику натякнула на стать майбутньої дитини.

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