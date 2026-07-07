Вагітна Енн Гетевей натякнула на стать третьої дитини просто на червоному хіднику

Енн Гетевей / © Associated Press

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Голлівудська акторка Енн Гетевей, яка чекає на третю дитину, несподівано викликала хвилю обговорень після своєї появи на світській прем’єрі.

Після новини про вагітність знаменитість уперше вийшла на червону доріжку. Зірка завітала до Лондона на прем’єру стрічки «Одіссея», де постала в ніжно-блакитній сукні. Саме колір її образу став приводом для численних здогадок у соцмережах. Частина прихильників переконана, що таким чином акторка нібито ненав’язливо натякнула на стать майбутньої дитини. Втім, сама Гетевей жодних коментарів із цього приводу не давала.

«Вона точно стане мамою трьох синів, без сумнівів», — написав один із шанувальників, повідомляють Geo.tv.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Під час фотосесії 43-річна акторка із задоволенням позувала фотографам, усміхалася та ніжно підтримувала руками округлий животик. Компанію їй склали колеги по фільму, серед яких Том Голланд, Зендея, Метт Деймон, Лупіта Ніонго та інші зірки. Тим часом у коментарях користувачі продовжували будувати власні теорії щодо майбутнього поповнення в родині знаменитості.

«Знову блакитний? Невже Енн залишає нам підказки про стать малюка?» — припустив один з прихильників.

Енн Гетевей перебуває у шлюбі з Адамом Шульманом. Пара вже виховує двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Новина про третю вагітність акторки стала приємною несподіванкою для її прихильників.

Нагадаємо, нещодавно Барбра Стрейзанд ніжно обійняла вагітний животик Енн Гетевей та зворушила шанувальників. Голлівудська легенда привітала акторку особливим зверненням.

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