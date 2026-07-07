Катерина Тишкевич шокувала повідомленнями від росіян після масованих атак: "У цілої нації порушення"

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич шокувала, які повідомлення отримує від росіян після масованих обстрілів.

У ніч проти 6 липня країна-агресорка Росія вчинила черговий злочин — обстріляла Україну, поцілила по цивільній інфраструктурі та забрала життя невинних людей. Катерина Тишкевич в Instagram-stories говорить, що після таких жахливих подій у росіян вистачає совісті надсилати їй повідомлення. Те, що вони пишуть, артистку дивує.

Росіяни заявляють Катерині Тишкевич, що, мовляв, масовані обстріли — це така собі помста українцям за удари по РФ. Акторку дивує, що в жителів країни-агресорки відсутні причинно-наслідкові зв’язки, адже якби вони не розпочали війну в Україні, то й обстрілів жодних не було б.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Вражають повідомлення від жителів боліт в дірект про те, що це така помста нам з вами — терористам. У цілої нації спостерігається порушення причинно-наслідкових зв’язків. Якась поломка геному, мабуть, слів нема», — обурилась артистка.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Зірки реагували на обстріл. Зокрема, акторка Олена Кравець показала вибите вікно у квартирі, а співак Віктор Павлік повідомив про «приліт» поблизу його ЖК.

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