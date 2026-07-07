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Катерина Тишкевич шокувала повідомленнями від росіян після масованих атак: "У цілої нації порушення"
Після масованих обстрілів Катерина Тишкевич отримує повідомлення від росіян. Те, що вони пишуть, дивує артистку.
Українська акторка Катерина Тишкевич шокувала, які повідомлення отримує від росіян після масованих обстрілів.
У ніч проти 6 липня країна-агресорка Росія вчинила черговий злочин — обстріляла Україну, поцілила по цивільній інфраструктурі та забрала життя невинних людей. Катерина Тишкевич в Instagram-stories говорить, що після таких жахливих подій у росіян вистачає совісті надсилати їй повідомлення. Те, що вони пишуть, артистку дивує.
Росіяни заявляють Катерині Тишкевич, що, мовляв, масовані обстріли — це така собі помста українцям за удари по РФ. Акторку дивує, що в жителів країни-агресорки відсутні причинно-наслідкові зв’язки, адже якби вони не розпочали війну в Україні, то й обстрілів жодних не було б.
«Вражають повідомлення від жителів боліт в дірект про те, що це така помста нам з вами — терористам. У цілої нації спостерігається порушення причинно-наслідкових зв’язків. Якась поломка геному, мабуть, слів нема», — обурилась артистка.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Зірки реагували на обстріл. Зокрема, акторка Олена Кравець показала вибите вікно у квартирі, а співак Віктор Павлік повідомив про «приліт» поблизу його ЖК.