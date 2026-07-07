Ваше прізвище теж могли змінити: як СРСР намагався викорінити назавжди українську ідентичність

Як змінювали українські прізвища в СРСР / © pexels.com

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Проте в радянські часи чимало таких прізвищ зазнали штучних змін. Їх пристосовували до російських мовних норм, а автентичне звучання поступово витісняли.

Історики вважають, що така практика була одним із проявів політики русифікації, спрямованої на послаблення української національної ідентичності.

Як змінювали українські прізвища

Радянська бюрократична система використовувала кілька типових способів, щоб зробити українські прізвища більш схожими на російські.

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Найпоширенішою була зміна закінчень. Наприклад, традиційні українські прізвища на -ко нерідко отримували суфікс -ов або -ев. Так з’являлися форми, які звучали менш характерно для української мови.

Також змінювали прізвища із закінченнями -ук та -юк, замінюючи їх на російські суфікси -ін або інші подібні форми. Через це багато родових назв втрачали своє первісне звучання.

Ще одним методом був переклад або зміна основи прізвища російською мовою. У результаті документально людина могла отримати зовсім іншу форму прізвища, яка лише віддалено нагадувала оригінал.

Чому радянська влада змінювала українські прізвища

Русифікація не обмежувалася мовою навчання чи діловодством. Вона торкнулася й особистої ідентичності громадян.

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Метою було створення образу так званого «єдиного радянського народу», у якому національні відмінності поступово стиралися. Саме тому українські прізвища, що легко вирізнялися характерними закінченнями, часто змінювали відповідно до російських мовних стандартів.

Такі дії сприяли асиміляції населення та поступовому зменшенню видимих ознак української культурної самобутності.

Чим українські прізвища відрізняються від російських

Українська система прізвищ є надзвичайно різноманітною. Найпоширенішими є закінчення:

-енко;

-ук;

-юк;

-чук;

-ський;

-ич;

-ло.

Багато таких прізвищ виникали від імен предків, назв професій, ремесел, особливостей зовнішності або місцевості, де проживала родина.

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Натомість у російській традиції переважають закінчення -ов, -єв, -ін, через що українські прізвища після русифікації втрачали свої характерні мовні особливості.

Чому ця тема залишається актуальною

Навіть сьогодні багато українців носять прізвища, які були змінені ще в радянський період. Для когось це лише історичний факт, а для інших — причина досліджувати власний родовід і відновлювати сімейну історію.

Повернення історичної форми прізвища є особистим рішенням кожної людини. Водночас інтерес до походження власного роду дедалі зростає, адже прізвище — це важлива частина культурної та сімейної спадщини.

FAQ

Чому в СРСР змінювали українські прізвища?

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Основною причиною була політика русифікації. Радянська влада прагнула уніфікувати населення Союзу, тому українські прізвища часто змінювали відповідно до російських мовних норм, щоб послабити прояви національної ідентичності.

Які українські прізвища найчастіше русифікували?

Найчастіше зміни стосувалися прізвищ із закінченнями -ко, -ук, -юк та -енко. До них могли додавати суфікси -ов, -єв, -ін, а іноді навіть перекладали основу прізвища російською мовою, змінюючи його первісне звучання.

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