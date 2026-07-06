Ви все життя казали неправильно: як насправді українською називається “волчок” і чому “юла” — помилка

Як правильно українською назвати "волчок" / © pexels.com

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Літературною українською мовою правильним відповідником слова «волчок» є «дзиґа».

Це слово позначає невелику іграшку, яка обертається завдяки розкручуванню і тримає рівновагу на загостреному кінці. Саме така форма була відома в українському побуті та фольклорі ще задовго до появи запозичених варіантів.

Чому не варто вживати «волчок» і «юла»

Слово «волчок» є запозиченням із російської мови й у буквальному перекладі пов’язане з поняттям «маленький вовк». У побуті ним почали називати іграшку, що крутиться, але для української літературної норми воно не є характерним.

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Так само «юла» — це ще одне запозичене слово, яке закріпилося в розмовному мовленні, але не має питомого українського походження.

Мовознавці наголошують, що вживання таких форм є наслідком тривалого мовного впливу, тоді як українська мова має власні історично сформовані відповідники.

Що означає слово «дзиґа»

«Дзиґа» — це не лише назва іграшки, а й давнє українське слово, яке широко використовувалося в різних регіонах.

У прямому значенні воно означає предмет, що швидко обертається. Найчастіше це саме дитяча іграшка, яку запускають обертанням.

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Крім того, слово має й переносне значення. Наприклад, вислів «крутитися як дзиґа» описує надмірну активність або постійний рух.

Чому важливо використовувати питомі українські слова

Повернення до таких слів, як «дзиґа», допомагає зберігати мовну автентичність і поступово витісняти суржикові або запозичені форми.

Це не лише питання правильності, а й частина ширшого процесу відновлення та розвитку української мовної культури.

FAQ

1. Як правильно українською називається «волчок»?

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Правильна літературна назва — «дзиґа».

2. Чому не можна казати «юла» українською?

Тому що це запозичене слово, тоді як українська мова має власний питомий відповідник — «дзиґа».

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