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Ви все життя казали неправильно: як насправді українською називається “волчок” і чому “юла” — помилка
Багато людей з дитинства пам’ятають невелику іграшку, яка швидко обертається навколо своєї осі. У побуті її часто називають «волчком» або «юлою», однак ці варіанти не є нормативними для української мови. Насправді в українській традиції існує власна, автентична назва цієї забавки.
Літературною українською мовою правильним відповідником слова «волчок» є «дзиґа».
Це слово позначає невелику іграшку, яка обертається завдяки розкручуванню і тримає рівновагу на загостреному кінці. Саме така форма була відома в українському побуті та фольклорі ще задовго до появи запозичених варіантів.
Чому не варто вживати «волчок» і «юла»
Слово «волчок» є запозиченням із російської мови й у буквальному перекладі пов’язане з поняттям «маленький вовк». У побуті ним почали називати іграшку, що крутиться, але для української літературної норми воно не є характерним.
Так само «юла» — це ще одне запозичене слово, яке закріпилося в розмовному мовленні, але не має питомого українського походження.
Мовознавці наголошують, що вживання таких форм є наслідком тривалого мовного впливу, тоді як українська мова має власні історично сформовані відповідники.
Що означає слово «дзиґа»
«Дзиґа» — це не лише назва іграшки, а й давнє українське слово, яке широко використовувалося в різних регіонах.
У прямому значенні воно означає предмет, що швидко обертається. Найчастіше це саме дитяча іграшка, яку запускають обертанням.
Крім того, слово має й переносне значення. Наприклад, вислів «крутитися як дзиґа» описує надмірну активність або постійний рух.
Чому важливо використовувати питомі українські слова
Повернення до таких слів, як «дзиґа», допомагає зберігати мовну автентичність і поступово витісняти суржикові або запозичені форми.
Це не лише питання правильності, а й частина ширшого процесу відновлення та розвитку української мовної культури.
FAQ
1. Як правильно українською називається «волчок»?
Правильна літературна назва — «дзиґа».
2. Чому не можна казати «юла» українською?
Тому що це запозичене слово, тоді як українська мова має власний питомий відповідник — «дзиґа».