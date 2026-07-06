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Окупанти атакували житловий сектор крилатою ракетою: постраждала маленька дитина (фото)
Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено три приватні будинки, поранено хлопчика віком 3 роки і 11 місяців.
Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки постраждала дитина, а також зазнали руйнувань приватні житлові будинки.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, окупанти застосували крилату ракету, яка влучила по території Одеського району.
«В Одеському районі внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням крилатої ракети пошкоджено три приватних житлових будинки», — повідомив Кіпер.
Унаслідок атаки поранення дістав хлопчик віком 3 роки і 11 місяців. Дитину доправили до дитячої лікарні.
«Стан хлопчика лікарі оцінюють як середньої тяжкості», — зазначив очільник ОВА.
Наразі на місці удару триває ліквідація наслідків обстрілу. Працюють усі профільні служби.
Нагадаємо, 6 липня Росія атакувала Київ 20 балістичними ракетами.
Під час атаки на столицю України ворог вбив цілу сім’ю. Тіла чоловіка, жінки та їхнього сина дістали з-під завалів будинку, який частково зазнав руйнації. Під ударом опинилися одразу кілька районів Києва.
Найскладніша ситуація є у Подільському районі столиці. Там росіяни влучили в багатоповерхівки, частково їх зруйнувавши.