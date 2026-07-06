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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти атакували житловий сектор крилатою ракетою: постраждала маленька дитина (фото)

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено три приватні будинки, поранено хлопчика віком 3 роки і 11 місяців.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Окупанти атакували житловий сектор крилатою ракетою: постраждала маленька дитина (фото)

Одещина Фото Олег Кіпер

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки постраждала дитина, а також зазнали руйнувань приватні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, окупанти застосували крилату ракету, яка влучила по території Одеського району.

Удар по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Удар по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

«В Одеському районі внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням крилатої ракети пошкоджено три приватних житлових будинки», — повідомив Кіпер.

Удар по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Удар по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Унаслідок атаки поранення дістав хлопчик віком 3 роки і 11 місяців. Дитину доправили до дитячої лікарні.

Ракетний удар по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Ракетний удар по Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

«Стан хлопчика лікарі оцінюють як середньої тяжкості», — зазначив очільник ОВА.

Наразі на місці удару триває ліквідація наслідків обстрілу. Працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, 6 липня Росія атакувала Київ 20 балістичними ракетами.

Під час атаки на столицю України ворог вбив цілу сім’ю. Тіла чоловіка, жінки та їхнього сина дістали з-під завалів будинку, який частково зазнав руйнації. Під ударом опинилися одразу кілька районів Києва.

Найскладніша ситуація є у Подільському районі столиці. Там росіяни влучили в багатоповерхівки, частково їх зруйнувавши.

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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