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Дружили і навіть жили в одному будинку: російський обстріл забрав життя працівниць "Укренерго"
Перший робочий день після чергової масованої російської атаки став днем великої втрати для колективу НЕК «Укренерго».
Внаслідок ворожого обстрілу 6 липня загинули дві працівниці НЕК «Укренерго» Інна Кучер та Катерина Антюфєєва.
Про трагедію повідомили в «Укренерго».
Там повідомили, що обидві жінки працювали у відділі підтримки здоров’я та добробуту працівників і були добре відомі всьому колективу.
Що відомо про загиблих працівниць «Укренерго»
Інна Кучер останнім часом очолювала підрозділ, а Катерина Антюфєєва працювала менеджером зі страхування.
За словами колег, вони щодня допомагали працівникам компанії отримувати медичну, юридичну та психологічну підтримку, оперативно опрацьовуючи численні звернення.
Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко зізнався, що в компанії до останнього не могли повірити у звістку про загибель співробітниць.
«У те, що сталось, досі складно повірити. І ми до останнього сподівались, що це якась прикра помилка. Але дива не трапилось. Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні на ранок дівчата з Відділу підтримки здоров’я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли. Світла пам’ять загиблим. Висловлюю щирі співчуття їхнім родинам і друзям», — наголосив Зайченко.
У компанії також розповіли, що Інна та Катерина були близькими подругами й мешкали в одному будинку. Російський удар забрав життя не лише двох співробітниць «Укренерго», а й чоловіка Інни Кучер. У родині сиротою залишився син.
В «Укренерго» висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що пам’ять про Інну Кучер та Катерину Антюфєєву назавжди залишиться у серцях колег.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня РФ завдала удару по Україні. Головною ціллю був Київ.
Там росіяни влучили по багатоповерхівках, є руйнування. Кількість загиблих та постраждалих зростає.
Також мешканці постраждалого будинку в Києві розповіли про момент удару.