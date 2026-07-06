Дружили і навіть жили в одному будинку: російський обстріл забрав життя працівниць "Укренерго"

Інна Кучер та Катерина Антюфєєва / © Укренерго

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Внаслідок ворожого обстрілу 6 липня загинули дві працівниці НЕК «Укренерго» Інна Кучер та Катерина Антюфєєва.

Про трагедію повідомили в «Укренерго».

Там повідомили, що обидві жінки працювали у відділі підтримки здоров’я та добробуту працівників і були добре відомі всьому колективу.

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Що відомо про загиблих працівниць «Укренерго»

Інна Кучер останнім часом очолювала підрозділ, а Катерина Антюфєєва працювала менеджером зі страхування.

Працівниці НЕК «Укренерго» Інна Кучер та Катерина Антюфєєва / © Укренерго

За словами колег, вони щодня допомагали працівникам компанії отримувати медичну, юридичну та психологічну підтримку, оперативно опрацьовуючи численні звернення.

Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко зізнався, що в компанії до останнього не могли повірити у звістку про загибель співробітниць.

«У те, що сталось, досі складно повірити. І ми до останнього сподівались, що це якась прикра помилка. Але дива не трапилось. Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні на ранок дівчата з Відділу підтримки здоров’я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли. Світла пам’ять загиблим. Висловлюю щирі співчуття їхнім родинам і друзям», — наголосив Зайченко.

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У компанії також розповіли, що Інна та Катерина були близькими подругами й мешкали в одному будинку. Російський удар забрав життя не лише двох співробітниць «Укренерго», а й чоловіка Інни Кучер. У родині сиротою залишився син.

В «Укренерго» висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що пам’ять про Інну Кучер та Катерину Антюфєєву назавжди залишиться у серцях колег.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня РФ завдала удару по Україні. Головною ціллю був Київ.

Там росіяни влучили по багатоповерхівках, є руйнування. Кількість загиблих та постраждалих зростає.

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Також мешканці постраждалого будинку в Києві розповіли про момент удару.

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