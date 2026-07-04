Вугільна шахта / © Associated Press

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Росія завдала удару по шахтоуправлінню ДТЕК на Дніпропетровщині, внаслідок чого один працівник загинув, а 5 отримали поранення.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Трагічна звістка. Вчора одне з наших підприємств в Дніпропетровській області було атаковано. Загинув працівник охоронної служби. Ще пʼятеро працівників отримали поранення. Колегам надається вся необхідна допомога», — зауважили у компанії

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Через атаку об’єкт зазнав значних руйнувань, виникло знеструмлення. На момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню.

Наразі роботу на підприємстві зупинено. Фахівці готуються до аварійно-відновлювальних робіт, як дозволять безпекові умови.

Удари РФ по Україні — останні новини:

Нагадаємо, 4 липня російські окупанти атакували промислове підприємство у Полтавському районі та об’єкт енергетики на Миргородщині. Через удар по енергооб’єкті без світла тимчасово залишилися близько 600 споживачів.

Напередодні Росія завдала удару КАБами по центрі Сум. Серед загиблих — дружина та 5-річну доньку поліцейського. Загалом загинуло четверо людей.

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