ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК: під землею опинилося 80 людей — що із ними

Внаслідок атаки по підприємству на Дніпропетровщині є загиблий та поранені. На момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Вугільна шахта

Вугільна шахта / © Associated Press

Росія завдала удару по шахтоуправлінню ДТЕК на Дніпропетровщині, внаслідок чого один працівник загинув, а 5 отримали поранення.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Трагічна звістка. Вчора одне з наших підприємств в Дніпропетровській області було атаковано. Загинув працівник охоронної служби. Ще пʼятеро працівників отримали поранення. Колегам надається вся необхідна допомога», — зауважили у компанії

Через атаку об’єкт зазнав значних руйнувань, виникло знеструмлення. На момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню.

Наразі роботу на підприємстві зупинено. Фахівці готуються до аварійно-відновлювальних робіт, як дозволять безпекові умови.

Удари РФ по Україні — останні новини:

Нагадаємо, 4 липня російські окупанти атакували промислове підприємство у Полтавському районі та об’єкт енергетики на Миргородщині. Через удар по енергооб’єкті без світла тимчасово залишилися близько 600 споживачів.

Напередодні Росія завдала удару КАБами по центрі Сум. Серед загиблих — дружина та 5-річну доньку поліцейського. Загалом загинуло четверо людей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie