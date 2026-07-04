РФ вбила дружину та 5-річну доньку поліцейського: нові деталі удару по центру Сум

33-річна дружина та 5-річна донька поліцейського

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Під час удару Росії по Сумах 3 липня загинули 33-річна дружина та 5-річна донька поліцейського.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Олег Кашперук.

За його словами, чоловік, який втратив дружину та доньку, служить в батальйоні поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Сумській області.

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«Під час нічної атаки російських військ керованими авіабомбами по Сумах 3 липня 2026 року загинули 33-річна дружина та 5-річна донька поліцейського Сумщини, який наразі несе службу службу в батальйоні поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Сумській області», — йдеться у його повідомленні.

Старша, 13-річна донька, отримала поранення та перебуває в лікарні.

Удар РФ по Сумах — що відомо

Напередодні Росія атакувала КАБами по центру Сум. В епіцентрі удару опинилася житлова багатоповерхівка. Вранці 4 липня стало відомо про четвертого загиблого, який був у критично важкому стані і помер у лікарні, ще 33 людини постраждали.

За словами Зеленського, багато постраждалих перебувають у важкому стані.

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