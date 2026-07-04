Конфлікт між Варшавою та Києвом не вщухає: Туск зробив обурливу заяву

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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У польському уряді вважають, що перший крок до зняття напруженості між Варшавою та Києвом має зробити Україна.

Таку заяву озвучив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у Клечеві, передає Polsat News.

Польський очільник уряду підтвердив, що отримав «декілька сигналів» від колишніх та нинішніх українських політиків, зокрема лист від колишнього президента України Віктора Ющенка.

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«Колишній президент України (…) звернувся до мене з дуже теплим закликом у листі, щоб ми спробували разом працювати над цим минулим і намагалися зробити так, щоб минуле не керувало майбутнім. Якщо минуле керуватиме нами, майбутнє буде нелегким», — сказав Туск.

Він назвав рішення Зеленського про присвоєння Незалежному центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України звання Героїв УПА «невдалим» і закликав Київ надати «чіткий сигнал».

«Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з Києва. Вони намагаються, але ми все одно хотіли б почути його чітко», — наголосив Туск.

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На тлі напруженості між Україною та Польщею лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський закликав блокувати вступ України до ЄС, допоки Київ не змінить історичну політику. Відповідний лист він написав своїм однопартійцям.

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Поки деякі польські політики хочуть блокувати євроінтеграцію України, російські спецслужби готують чергове ІПСО, аби ще більше вплинути на розкол у відносинах між Україною та Польщею.

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