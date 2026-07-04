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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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«Найгірша піца якраз в Італії?»: шеф-кухар розбив головний гастрономічний міф туристів

Шеф-кухар з Італії склав гастрономічну карту своєю країни: де шукати справжню піцу, а в яких містах краще замовляти пасту, ризото чи тирамісу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Де замовляти піцу, а де пасту: шеф-кухар пояснив, як туристи псують собі враження від італійської кухні

Де замовляти піцу, а де пасту: шеф-кухар пояснив, як туристи псують собі враження від італійської кухні / © Associated Press

Серед туристів в часто можна почути думку, що легендарна італійська піца на своїй батьківщині буває розчаруванням.

Відомий італійський шеф-кухар та ресторатор, що проживає в Україні, Марко Черветті вирішив розставити крапки над «і» у цьому питанні.

Він пояснив, що кожен регіон Італії має свій унікальний гастрономічний паспорт.

Де шукати справжню піцу?

Черветті наголошує: якщо ваша мета — ідеальна, автентична піца, купувати квитки потрібно виключно до одного міста.

«Піцу треба їсти в Неаполі. І тільки там. Якщо ви хочете справжньої піци — велкам ту Неаполь. Вона тут така, як треба, навіть у найдешевшій забігайлівці», — зазначає ресторатор.

Гастрономічна карта Італії від Марко Черветті: яку стравц і де краще замовляти

Рим (регіон Лаціо) — паста та м’ясні делікатеси. Тут Черветті радить забути про піцу і замовляти культові пасти: Карбонару, аматричану, качо е пепе чи грича. Також варто спробувати Carciofi alla giudìa (артишоки по-єврейськи, смажені у фритюрі), Coda alla vaccinara (тушковані бичачі хвости), Trippa alla romana (яловичий шлунок, тушкований з томатами, овочами і, звісна річ, вином). І багато-багато іншого.

Мілан — у цьому місті обов’язковими до дегустації є ризото по-міланськи з шафраном, особуко (тушкована теляча гомілка з кісточкою), овочевий суп мінестроне, полента з кукурудзяного борошна (італійська родичка баношу) і Cotoletta alla milanese — соковитп теляча відбивна у хрусткій скоринці.

У Венеції шеф-кухар радить обовʼязково треба їсти чикеті — маленькі закусочки — під келих апероль шприц. А ще Bigoli in salsa — товстенькі спагеті з густим соусом із цибулі та анчоусів. І Fegato alla Veneziana — це дуже ніжна теляча печінка, смажена з великою кількістю цибулі.

Sarde in saor, смажені сардини, замариновані в цибулі, родзинках та кедрових горішках.

А ще у Венеції. Черветті радить замовляти десерт тирамісу, адже його винайшли саме в цьому регіоні.

«Я можу продовжувати цей список безкінечно. Бо італійська кухня — просто неосяжна. І саме тому вважається однією з найвеличніших кухонь світу», — підсумував він.

Раніше ми писали, якою була піца часів Стародавнього Риму. Також ми писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.

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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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