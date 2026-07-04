Відома українська акторка кардинально змінила імідж і відрізала довге волосся: фото до та після

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Українська модель, акторка та блогерка Вікторія Маремуха наважилася на несподівану зміну іміджу та попрощалася з довгим волоссям.

У своєму Instagram знаменитість показала результат перевтілення. Зірка зробила стильне каре й одразу зізналася прихильникам, що рішення було спонтанним. У сториз акторка продемонструвала нову зачіску з різних ракурсів і зізналася, що лише звикає до свого оновленого образу.

«Псіханула. Просто знайомлюсь із новою собою, інша енергія якась», — коротко прокоментувала Маремуха.

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Вікторія Маремуха — до та після стрижки / © instagram.com/vicky_mare

Схоже, у житті Вікторії настав період великих змін. Останнім часом вона активно працює над своєю зовнішністю та не боїться експериментів. Навесні цього року Маремуха розповіла, що перенесла пластичну операцію та змінила форму підборіддя, аби комфортніше почуватися перед камерою та на сцені.

Крім того, модель на початку року повідомила про розлучення з чоловіком-іноземцем Луї після десяти років стосунків. У шлюбі пара виховувала спільного сина. Тож нова зачіска, схоже, стала ще одним символом нового етапу в житті акторки, яка нині дедалі більше прислухається до власних бажань і не боїться змін.

Нагадаємо, нещодавно донька співака Павла Зіброва схудла на 23 кіло. Зірковий батько поділився, як Діані вдалося досягти такого блискучого результату.

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