ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Вибух в Одеській області

Вибух в Одеській області / © Telegram

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2146
Час на прочитання
1 хв
Вибух в Одеській області

Біля узбережжя на Одещині пролунав потужний вибух: момент потрапив на відео

На оприлюднених кадрах видно стовп води після детонації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі

У суботу, 4 липня, у Грибівці на Одещині біля узбережжя стався вибух. У цей момент на пляжі перебували люди.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На оприлюднених у Мережі кадрах видно, як після потужної детонації здіймається стовп води.

За даними місцевих Telegram-каналів, до узбережжя прибило «Шахед». На місце прибули піротехніки, які провели підрив, попередивши відпочивальників, що перебували поблизу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в передмісті Одеси через масштабну аварію на каналізаційному колекторі вже понад тиждень неочищені стоки ллються просто у море. З отруєннями до лікарні після купання в забрудненій воді почали звертатися відпочивальники.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie