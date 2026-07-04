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Біля узбережжя на Одещині пролунав потужний вибух: момент потрапив на відео
На оприлюднених кадрах видно стовп води після детонації.
У суботу, 4 липня, у Грибівці на Одещині біля узбережжя стався вибух. У цей момент на пляжі перебували люди.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На оприлюднених у Мережі кадрах видно, як після потужної детонації здіймається стовп води.
За даними місцевих Telegram-каналів, до узбережжя прибило «Шахед». На місце прибули піротехніки, які провели підрив, попередивши відпочивальників, що перебували поблизу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в передмісті Одеси через масштабну аварію на каналізаційному колекторі вже понад тиждень неочищені стоки ллються просто у море. З отруєннями до лікарні після купання в забрудненій воді почали звертатися відпочивальники.