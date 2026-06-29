Біля Одеси знаходять загиблих дельфінів: вчені приголомшили кількістю і наслідками (фото)

Чорне море втрачає китоподібних Фото Національного природнього парку Тузлівські лимани / © unsplash.com

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У Чорному морі триває масштабна екологічна трагедія, спричинена російською агресією проти України. На території національного природного парку «Тузлівські лимани» лише протягом одного місяця 2026 року зафіксували 56 загиблих дельфінів. Крім того, біля Одеси виявляли китоподібних з ознаками контузії.

Про це йдеться у повідомленні Івана Русєва на сторінці Національного природного парку «Тузлівські лимани».

За словами науковців парку, за 4,5 року повномасштабного вторгнення РФ у Чорному та Азовському морях могли загинути близько 100 тисяч представників трьох видів чорноморських китоподібних.

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Біля Одеси знаходять загиблих дельфінів Фото Національного природного парку Тузлівські лимани

Фахівці наголошують: основною причиною масової загибелі тварин є війна. Вибухи, мінування, ракетні удари, бойові дії та використання військових сонарів створюють критичне навантаження на морську екосистему.

Війна РФ спричинила масову загибель дельфінів у Чорному морі Фото Національного природного парку Тузлівські лимани

Окремим фактором стали масштабне забруднення води, зокрема наслідки руйнування Каховської ГЕС. Усі ці чинники діють одночасно та посилюють один одного, формуючи так званий каскадний механізм загибелі морських мешканців.

Чорне море втрачає дельфінів. Фото Національного природного парку Тузлівські лимани

Російська агресія знищує морську екосистему

Найбільше потерпає північно-західна частина Чорного моря. Через постійний вплив війни китоподібні втрачають природну стійкість, слабшає їхній імунітет, а здатність популяцій до відновлення опиняється під загрозою.

У НПП «Тузлівські лимани» зазначили, що продовжують документувати кожен випадок загибелі тварин. Там називають ситуацію не просто наслідком бойових дій, а масштабним злочином проти довкілля.

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Нагадаємо, на Одещині вода несподівано стала «іржавою». Причиною стали мікроорганізми, які активно розмножуються у надсолоній воді з настанням спеки.

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