"Манчестер Сіті" офіційно призначив нового головного тренера

Енцо Мареска / x.com/ManCity

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"Манчестер Сіті" офіційно оголосив про призначення Енцо Марески новим головним тренером.

Про це повідомив офіційний сайт клубу АПЛ.

46-річний італійський фахівець підписав контракт з "городянами" на три роки.

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Біля керма "небесно-блакитних" Мареска замінив Хосепа Гвардіолу, який залишив клуб після завершення сезону-2025/26.

Від 2022 до 2023 року Енцо працював помічником Гвардіоли в "Манчестер Сіті", а потім очолював "Лестер" і "Челсі", звідки його звільнили на початку січня 2026 року.

У сезоні-2024/25 Мареска привів "Челсі" до перемог у Лізі конференцій та на Клубному чемпіонаті світу.

Гвардіола очолював "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Під його керівництвом "городяни" шість разів виграли чемпіонат Англії, п'ять разів здобули Кубок англійської ліги, тричі Кубок Англії, по разу перемогли у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

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Минулого сезону "Манчестер Сіті" фінішував на другій позиції у турнірній таблиці АПЛ, але виграв Кубок Англії та Кубок ліги.

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