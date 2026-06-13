Лиман / © Фото з відкритих джерел

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У Національному природному парку «Тузлівські лимани» вода в окремих солоних водоймах набула коричневого та іржавого відтінку. Причиною стали мікроорганізми, які активно розмножуються у надсолоній воді з настанням спеки.

Про це повідомив еколог і науковий співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, головним «архітектором» кольору є одноклітинна водорість Dunaliella salina, яка пристосувалася до життя в екстремально солоному середовищі.

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Лиман / © Фото з відкритих джерел

З підвищенням температури води та збільшенням кількості сонячного світла водорість починає активно виробляти бета-каротин — природний пігмент помаранчевого кольору. Ця речовина захищає мікроорганізми від ультрафіолету.

Окрім водоростей, у солоних водоймах активно розвиваються галофільні археї та бактерії, які також впливають на колір води.

Що буде далі

Русєв зазначив, що нинішній коричневий відтінок є лише проміжним етапом. Згодом, коли вода прогріється ще сильніше, а концентрація солі через випаровування стане екстремальною, колір може перейти у фантастичний яскраво-рожевий або червоний.

Лиман / © Фото з відкритих джерел

Еколог підкреслив, що таке явище є природним і не свідчить про забруднення водойм. Навпаки, воно демонструє складні процеси в унікальній екосистемі Тузлівських лиманів.

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