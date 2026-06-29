Били руками і ногами: на Дніпропетровщині двох підлітків судитимуть за жорстку бійку

На Дніпропетровщині двох підлітків судитимуть за жорстку бійку / © Національна поліція України

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У Самарівському районі Дніпропетровської області перед судом постануть двоє неповнолітніх, які побили інших підлітків під час конфлікту. Потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними слідства, усе відбулося 25 квітня на пустирі в одному із сіл району. Спершу двоє підлітків просто сварилися, але сварка переросла в бійку. Тоді двоє інших хлопців, які стояли поруч, втрутилися і почали бити ногами та руками одного з учасників конфлікту.

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Постраждала в інциденті й неповнолітня дівчина, яка намагалася зупинити бійку. Вона хотіла відтягнути одного з агресорів, але натомість травмувалася сама. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, обоє потерпілих відбулися легкими тілесними ушкодженнями.

На Дніпропетровщині двох підлітків судитимуть за жорстку бійку / © Національна поліція України

«За процесуального керівництва Самарівської окружної прокуратури одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Іншому неповнолітньому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України», — зазначили у поліції.

На Дніпропетровщині двох підлітків судитимуть за жорстку бійку / © Національна поліція України

Через цю бійку правоохоронці закликали батьків уважніше стежити за дозвіллям і компанією дітей, а також вчасно реагувати, якщо підлітки поводяться агресивно. У поліції також нагадали, що насильство не допомагає вирішувати конфлікти, а за будь-які неправомірні дії підліткам доведеться відповідати за законом.

Нагадаємо, У Стрийському районі, що на Львівщині, поліцейські затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

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