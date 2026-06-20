Били та жорстоко принижували: на Черкащині троє підлітків катували свого знайомого у гаражі

Катування в гаражі

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У Черкаській області правоохоронці розслідують справу про жорстоке катування неповнолітнього. Троє підлітків заманили свого 17-річного знайомого до гаража, де влаштували над ним розправу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Черкаській області у Telegram.

Подія сталася у п’ятницю, 19 червня, у Черкаському районі. До відділу поліції №2 Черкаського районного управління звернулася мати постраждалого хлопця. Жінка заявила, що над її сином жорстоко познущалися знайомі. На місце події негайно виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група.

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Заманили в гараж і принижували

Як з’ясували слідчі, того ж дня троє підлітків віком від 15 до 17 років запросили свого товариша до гаражного приміщення. Проте замість дружньої зустрічі вони влаштували катування.

«Там хлопця побили, принижували та піддавали різноманітним формам знущання», — зазначили в поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особи всіх трьох нападників. Їх доставили до відділу поліції та опитали в обов’язковій присутності батьків.

Що загрожує фігурантам

За фактом знущань слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

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Довідка: Санкція цієї статті є надзвичайно суворою і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У поліції додали, що найближчим часом за погодженням із Черкаською обласною прокуратурою буде вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації дій нападників та оголошення їм про підозру.

Усі причини такої жорстокої агресії щодо дитини та детальні обставини події наразі встановлюються в рамках досудового розслідування.

Нагадаємо, у Києві 18-річна дівчина напідпитку вдарила військового пляшкою по голові.

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