Напав на вагітну: у Хусті водій атакував дівчину перцевим газом

У Хусті чоловік напав на вагітну жінку / © Національна поліція Закарпатської області

У Хусті, що на Закарпатті, стався напад на вагітну дівчину. Через хуліганство водія постраждала 23-річна дівчина на п’ятому місяці вагітності. Нападник розпилив газ вагітній в обличчя.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

За даними поліції, інцидент трапився 22 травня зранку. До поліції надійшло повідомлення про хуліганство у Хусті. Правоохоронці встановили, що 25-річний місцевий житель під час керування автівкою «BMW» їхав однією з вулиць міста.

Він вирішив не надавати переваги в русі двом жінкам, коли вони переходили дорогу пішохідним переходом. Водій зупинився посеред пішохідного переходу та перекрив жінкам рух.

Після цього він вийшов з автівки та почав агресивно поводитися — він висловлювався нецензурно в бік жінок.

Коли жінки спробували залишити місце конфлікту, нападник дістав з автомобіля перцевий газовий балончик та почав переслідувати їх.

Йому вдалося наздогнати жінок на тротуарі. Після цього чоловік розпилив газ в обличчя 23-річної дівчини, яка перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Вона зазнала опіків очей. Медики надали їй допомогу.

Поліція затримала нападника за статтею 208 КПК України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові інкримінували хуліганство, скоєне із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Наразі триває досудове розслідування.

