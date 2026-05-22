ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

Перерізав горло і заховав тіло в гаражі: у Хмельницькому чоловік жорстоко розправився з жінкою

Під час застілля чоловік схопив ніж і завдав жінці удару. Вона померла на місці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Freepik

У Хмельницькому до 10 років засуджено 37-річного місцевого жителя. Його визнано винним в умисному вбивстві.

Про це повідомили у прокуратурі.

Подія сталася в одному з гаражних масивів обласного центру.

«Під час застілля між чоловіком і його колишньою співмешканкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки він завдав жінці удару в область шиї, внаслідок чого вона знепритомніла, впала та померла на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

Після цього чоловік, намагаючись приховати сліди, загорнув тіло в ковдру, обмотав поліетиленовою плівкою і клейкою стрічкою, після чого сховав в оглядовій ямі гаража та втік.

Правоохоронці викрили чоловіка після звернення матері загиблої, яка повідомила про зникнення доньки.

За рішенням суду його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на двох перехожих. З’ясувалося, що підозрюваний перебував у розшуку після самовільного залишення військової частини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie