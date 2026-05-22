Перерізав горло і заховав тіло в гаражі: у Хмельницькому чоловік жорстоко розправився з жінкою

Зловмисника затримано / © Freepik

Реклама

У Хмельницькому до 10 років засуджено 37-річного місцевого жителя. Його визнано винним в умисному вбивстві.

Про це повідомили у прокуратурі.

Подія сталася в одному з гаражних масивів обласного центру.

Реклама

«Під час застілля між чоловіком і його колишньою співмешканкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки він завдав жінці удару в область шиї, внаслідок чого вона знепритомніла, впала та померла на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

Після цього чоловік, намагаючись приховати сліди, загорнув тіло в ковдру, обмотав поліетиленовою плівкою і клейкою стрічкою, після чого сховав в оглядовій ямі гаража та втік.

Правоохоронці викрили чоловіка після звернення матері загиблої, яка повідомила про зникнення доньки.

За рішенням суду його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Реклама

Нагадаємо, на Житомирщині поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на двох перехожих. З’ясувалося, що підозрюваний перебував у розшуку після самовільного залишення військової частини.

Новини партнерів