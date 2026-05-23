Біоінженери вивели курчат із повністю штучних яєць, надрукованих на 3D-принтері

У США біотехнологічна компанія Colossal Biosciences оголосила про прорив у сфері відтворення птахів: їй вдалося отримати пташенят із повністю штучних яєць, створених за допомогою 3D-друку.

Компанія з Далласа позиціонує себе як організацію, що працює над відновленням вимерлих видів. Серед її амбіцій — можливе повернення до життя таких тварин, як південноострівний гігантський моа, що колись жив у Нова Зеландія і вимер у XIV столітті.

За словами розробників, штучне яйце має вигляд як невеликий контейнер, надрукований на 3D-принтері, всередині якого ембріон курки може розвиватися до моменту вилуплення.

Ключовою інновацією є спеціальна силіконова мембрана всередині конструкції. Вона забезпечує проникнення кисню, імітуючи природні умови інкубації, як у звичайному яйці.

Під час випробувань науковці обережно переносили вміст біологічного яйця до штучної системи, залишаючи невелике «вікно» для спостереження за розвитком ембріона. Компанія стверджує, що технологія вже дозволила отримати життєздатних пташенят.

У Colossal Biosciences заявляють, що система є масштабованою і в майбутньому може бути використана для відтворення вимерлих видів птахів, зокрема масивного моа, який міг досягати близько трьох метрів у висоту.

Втім, науковці застерігають, що до реального «відродження» таких видів ще дуже далеко. Для цього потрібно відновити генетичний код із давніх зразків ДНК і внести тисячі змін до генома сучасних птахів.

Ідея штучних інкубаційних систем не є абсолютно новою. Ще 1998 року японські дослідники успішно виводили пташенят перепелів із подібних технологій, а пізніші експерименти підтвердили можливість такого підходу, хоча вони потребували додаткової подачі кисню та іноді призводили до ускладнень у розвитку ембріонів.

Науковець Пол Моздяк зазначив, що технологія може мати великий потенціал, але її реальний вплив можна оцінити лише після масштабних досліджень.

