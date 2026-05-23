Биоинженеры вывели цыплят из полностью искусственных яиц, напечатанных на 3D-принтере
Это может стать шагом к возрождению вымерших видов.
В США биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о прорыве в сфере воспроизводства птиц: ей удалось получить птенцов из полностью искусственных яиц, созданных с помощью 3D-печати.
Об этом пишет Oddity Central.
Компания из Далласа позиционирует себя как организацию, работающую над восстановлением вымерших видов. Среди ее амбиций — возможно возвращение к жизни таких животных, как южноостровный гигантский моа, когда-то живший в Новой Зеландии и вымерший в XIV веке.
По словам разработчиков, искусственное яйцо выглядит как небольшой контейнер, отпечатанный на 3D-принтере, внутри которого эмбрион курицы может развиваться до момента вылупления.
Ключевой инновацией является специальная силиконовая мембрана внутри конструкции. Она обеспечивает проникновение кислорода, имитируя природные условия инкубации, как в обычном яйце.
Во время испытаний ученые осторожно переносили содержание биологического яйца в искусственную систему, оставляя небольшое окно для наблюдения за развитием эмбриона. Компания утверждает, что технология уже позволила получить жизнеспособные птенцы.
В Colossal Biosciences заявляют, что система масштабируема и в будущем может быть использована для воспроизведения вымерших видов птиц, в частности массивного моа, который мог достигать около трех метров в высоту.
Впрочем, ученые предостерегают, что до реального возрождения таких видов еще очень далеко. Для этого нужно восстановить генетический код из древних образцов ДНК и внести тысячи изменений в геном современных птиц.
Идея искусственных инкубационных систем не совершенно новая. Еще в 1998 году японские исследователи успешно выводили птенцов перепелов из подобных технологий, а более поздние эксперименты подтвердили возможность такого подхода, хотя они нуждались в дополнительной подаче кислорода и иногда приводили к осложнениям в развитии эмбрионов.
Ученый Пол Моздяк отметил, что технология может обладать большим потенциалом, но ее реальное влияние можно оценить только после масштабных исследований.
