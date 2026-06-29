Вблизи Одессы находят погибших дельфинов: ученые ошеломили количеством и последствиями (фото)

Черное море теряет китообразных Фото Национального природного парка Тузловские лиманы / © unsplash.com

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В Черном море продолжается масштабная экологическая трагедия, вызванная российской агрессией против Украины. На территории национального природного парка «Тузловские лиманы» только в течение одного месяца 2026 зафиксировали 56 погибших дельфинов. Кроме того, возле Одессы выявляли китообразных с признаками контузии.

Об этом говорится в сообщении Ивана Русева на странице Национального природного парка «Тузловские лиманы».

По словам учёных парка, за 4,5 года полномасштабного вторжения РФ в Черном и Азовском морях могли погибнуть около 100 тысяч представителей трех видов черноморских китообразных.

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У Одессы находят погибших дельфинов Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Специалисты отмечают: основной причиной массовой гибели животных является война. Взрывы, минирование, ракетные удары, боевые действия и использование военных сонаров создают критическую нагрузку на морскую экосистему.

Война РФ повлекла за собой массовую гибель дельфинов в Черном море Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Отдельным фактором стали масштабные загрязнения воды, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС. Все эти факторы действуют одновременно и усиливают друг друга, формируя так называемый каскадный механизм гибели морских обитателей.

Черное море теряет дельфинов Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Российская агрессия уничтожает морскую экосистему

Больше всего страдает северо-западная часть Черного моря. Из-за постоянного влияния войны китообразные теряют естественную стойкость, ослабевает их иммунитет, а способность популяций к восстановлению оказывается под угрозой.

В НПП «Тузловские лиманы» отметили, что продолжают документировать каждый случай гибели животных. Там называют ситуацию не просто следствием боевых действий, а масштабным преступлением против внешней среды.

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Напомним, в Одесской области вода неожиданно стала «ржавой». Причиной стали микроорганизмы, активно размножающиеся в надсоленой воде с наступлением жары.

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