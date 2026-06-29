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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вблизи Одессы находят погибших дельфинов: ученые ошеломили количеством и последствиями (фото)

В НПП «Тузловские лиманы» сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море. За месяц зафиксировали 56 мертвых животных.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вблизи Одессы находят погибших дельфинов: ученые ошеломили количеством и последствиями (фото)

Черное море теряет китообразных Фото Национального природного парка Тузловские лиманы / © unsplash.com

В Черном море продолжается масштабная экологическая трагедия, вызванная российской агрессией против Украины. На территории национального природного парка «Тузловские лиманы» только в течение одного месяца 2026 зафиксировали 56 погибших дельфинов. Кроме того, возле Одессы выявляли китообразных с признаками контузии.

Об этом говорится в сообщении Ивана Русева на странице Национального природного парка «Тузловские лиманы».

По словам учёных парка, за 4,5 года полномасштабного вторжения РФ в Черном и Азовском морях могли погибнуть около 100 тысяч представителей трех видов черноморских китообразных.

У Одессы находят погибших дельфинов Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

У Одессы находят погибших дельфинов Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Специалисты отмечают: основной причиной массовой гибели животных является война. Взрывы, минирование, ракетные удары, боевые действия и использование военных сонаров создают критическую нагрузку на морскую экосистему.

Война РФ повлекла за собой массовую гибель дельфинов в Черном море Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Война РФ повлекла за собой массовую гибель дельфинов в Черном море Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Отдельным фактором стали масштабные загрязнения воды, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС. Все эти факторы действуют одновременно и усиливают друг друга, формируя так называемый каскадный механизм гибели морских обитателей.

Черное море теряет дельфинов Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Черное море теряет дельфинов Фото Национального природного парка Тузловские лиманы

Российская агрессия уничтожает морскую экосистему

Больше всего страдает северо-западная часть Черного моря. Из-за постоянного влияния войны китообразные теряют естественную стойкость, ослабевает их иммунитет, а способность популяций к восстановлению оказывается под угрозой.

В НПП «Тузловские лиманы» отметили, что продолжают документировать каждый случай гибели животных. Там называют ситуацию не просто следствием боевых действий, а масштабным преступлением против внешней среды.

Напомним, в Одесской области вода неожиданно стала «ржавой». Причиной стали микроорганизмы, активно размножающиеся в надсоленой воде с наступлением жары.

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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