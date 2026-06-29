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Участник ЧМ-2026 уволил тренера после вылета из турнира
Мирослав Коубек покинул пост наставника сборной Чехии.
Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек покинул свой пост после вылета команды из турнира.
Об этом сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.
Отмечается, что сотрудничество с 74-летним специалистом было прекращено по взаимному согласию сторон.
Коубек возглавлял сборную Чехии с декабря 2025 года. Пока не сообщается, кто заменит его на этом посту.
На ЧМ-2026 чешская сборная заняла последнее четвертое место в квартете А, набрав только одно очко. На групповом этапе чехи уступили Южной Корее (1:2), сыграли вничью с ЮАР (1:1) и разгромно проиграли Мексике (0:3).
Ранее сообщалось, что другой участник ЧМ-2026 сменил тренера посреди Мундиаля.