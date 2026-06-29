Участник ЧМ-2026 уволил тренера после вылета из турнира

Мирослав Коубек / © Associated Press

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Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек покинул свой пост после вылета команды из турнира.

Об этом сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Отмечается, что сотрудничество с 74-летним специалистом было прекращено по взаимному согласию сторон.

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Коубек возглавлял сборную Чехии с декабря 2025 года. Пока не сообщается, кто заменит его на этом посту.

На ЧМ-2026 чешская сборная заняла последнее четвертое место в квартете А, набрав только одно очко. На групповом этапе чехи уступили Южной Корее (1:2), сыграли вничью с ЮАР (1:1) и разгромно проиграли Мексике (0:3).

Ранее сообщалось, что другой участник ЧМ-2026 сменил тренера посреди Мундиаля.

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