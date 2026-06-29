Промоутер назвал имя следующего соперника Усика после отказа от титулов

Александр Усик / © Associated Press

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Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал имя следующего соперника украинского экс-чемпиона мира Александра Усика после того, как он решил отказаться от своих титулов.

По словам Хирна, соперником украинца станет американец Деонтей Уайлдер.

"Насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер. Он хочет провести еще один болшой бой и в последний раз насладиться моментом", — приводит слова Хирна boxingscene.com.

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Отметим, что в конце прошлого года Усик заявил о желании провести бой с Уайлдером, однако переговоры касательно поединка сорвались.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира из Украины прокомментировал решение Усика освободить пояса.

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