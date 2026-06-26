Агит Кабайел / © Associated Press

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Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел отреагировал на решение Александра Усика отказаться от всех своих чемпионских поясов.

"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере" — написал Кабайел в Instagram-сторис.

Кабайел отреагировал на решение Усика освободить все чемпионские пояса / instagram.com/agitkabayel

Отметим, что Александр владел титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Усика провести поединок с Кабайелом.

Также WBC установила дедлайн для команд Усика и Кабайела до 30 июня, чтобы договориться о бое. В случае отказа от этого поединка Александр должен был освободить пояс WBC.

В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

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