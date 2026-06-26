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Кабайел отреагировал на решение Усика освободить все чемпионские пояса
Немецкий боксер, который должен был стать следующим соперником украинца, прокомментировал его отказ от титулов.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел отреагировал на решение Александра Усика отказаться от всех своих чемпионских поясов.
"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере" — написал Кабайел в Instagram-сторис.
Отметим, что Александр владел титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Усика провести поединок с Кабайелом.
Также WBC установила дедлайн для команд Усика и Кабайела до 30 июня, чтобы договориться о бое. В случае отказа от этого поединка Александр должен был освободить пояс WBC.
В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.
Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.