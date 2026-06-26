Датская принцесса Изабелла отпраздновала окончание школы со своими одноклассниками, а ее семья приехала на праздник

Принцесса Изабелла / © Getty Images

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Старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри — принцесса Изабелла — была запечатлена в традиционном грузовике, на котором датские школьники ездят после окончания средней школы, после сдачи выпускных экзаменов в гимназии Эрегард в Хеллерупе.

19-летняя дочь короля Фредерика X и королевы Мэри завершила среднее образование и в августе должна начать военную службу в гусарском гвардейском полку в Хеллерупе.

Принцесса Изабелла (посередине) и ее одноклассники / © Getty Images

На снимках принцесса была запечатлена со своими подругами-одноклассницами, также можно увидеть, что ее приехали поздравить родители — король и королева, и старший брат принц Кристиан.

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Принц Кристиан и королева Мэри / © Getty Images

Ранее мы уже показывали, как датская королевская семья собралась поздравить принцессу Изабеллу с тем, что она сдала выпускные экзамены в гимназии Эрегард, приехала на пикник даже ее бабушка — королева Маргрете II.

Король Фредерик X / © Getty Images

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