Королева Маргрете II в солнечном желтом платье приехала поздравить внучку с важным достижением

Королева Маргрете II и принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

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Вчера датская королевская семья собралась поздравить принцессу Изабеллу с тем, что она сдала выпускные экзамены в гимназии Эрегард.

После того, как Ее Королевское Высочество принцесса Изабелла стала студенткой, семья собралась на обед в Канцелярии в солнечную летнюю погоду, а королевский дворец показал несколько фотографий с мероприятия.

Королева Маргрете II и принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

На одном из них Изабелла запечатлена со своей бабушкой королевой Маргрете II. На бывшей датской королеве желтое платье в мелкую клетку и широкий лаковый пояс на талии, она также прикрепила на грудь любимую цветочную брошь и надела такие же серьги в виде цветка маргаритки.

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Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

Принцесса Изабелла присела рядом со своей бабушкой. Она улыбалась и выглядела очень счастливой. Впереди ее ждет несколько недель каникул и времени, которое она проведет со своей семьей, а в сентябре она приступит к военной службе в гусарском гвардейском полку в Слагельсе, где также служил ее старший брат принц Кристиан.

Датская королевская семья на выпускном принцессы Изабеллы / © Getty Images

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