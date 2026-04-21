Датский королевский дворец поделился новыми фото в честь именинницы - принцессы Изабеллы
В датской королевской семье сегодня праздник. Свое 19-летие празднует старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри – принцесса Изабелла.
В честь праздника дворец поделился серией снимков именинницы из новой фотосессии.
«Во вторник, 21 апреля 2026 года, Ее Королевскому Высочеству принцессе Изабелле исполнится 19 лет. По случаю ее дня рождения публикуются новые фотографии, сделанные в Амалиенборге за неделю до торжества», - говорится в подписи к опубликованным накануне снимкам.
Перед камерой принцесса Изабелла позировала в двух образах. В светлом объемном джемпере и шифоновой юбке черного цвета с аппликацией и черных туфлях-слингбэках на невысоких каблуках. А также в пальто верблюжьего цвета и полосатом джемпере.
«Принцесса Изабелла окончит гимназию Эрегард в июне, а после получения аттестата о среднем образовании с августа приступит к военной службе в гусарском гвардейском полку в Слагельсе», - говорится в сопроводительном тексте на сайте дворца.
Напомним, на прошлой неделе королевская семья Дании отпраздновала 86-летие королевы Маргрете II, а также конфирмацию младших детей Фредерика и Мэри – принца Винсента и принцессы Жозефины.