Данський королівський палац поділився новими фото на честь іменинниці — принцеси Ізабелли
У данській королівській родині сьогодні свято. Своє 19-річчя святкує старша дочка короля Фредеріка X та королеви Мері – принцеса Ізабелла.
На честь свята палац поділився серією знімків іменинниці із нової фотосесії.
«У вівторок, 21 квітня 2026 року, Її Королівській Високості принцесі Ізабеллі виповниться 19 років. З нагоди її дня народження публікуються нові фотографії, зроблені в Амалієнборзі за тиждень до урочистості», - йдеться у підписі до опублікованих напередодні знімків.
Перед камерою принцеса Ізабелла позувала у двох образах. У світлому об'ємному джемпері та шифоновій спідниці чорного кольору з аплікацією та чорних туфлях-слінгбеках на невисоких підборах. А також у пальті верблюжого кольору та смугастому джемпері.
«Принцеса Ізабелла закінчить гімназію Ерегард у червні, а після отримання атестату про середню освіту із серпня розпочне військову службу в гусарському гвардійському полку в Слагельсі», - йдеться у супровідному тексті на сайті палацу.
Нагадаємо, минулого тижня королівська родина Данії відсвяткувала 86-річчя королеви Маргрете II, а також конфірмацію молодших дітей Фредеріка та Мері – принца Вінсента та принцеси Жозефіни.