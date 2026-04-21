Модель Бегаті Прінслу підкреслила стрункі ноги мінісукнею

Бегаті Прінслу / © Instagram Бехаті Прінслу

37-річна намібійська модель, колишня «ангел» Victoria’s Secret і дружина фронтмена Maroon 5 Адама Левіна — Бегаті Прінслу — після народження трьох дітей на деякий час призупинила кар’єру. Однак після яскравого повернення на подіум під час нещодавнього шоу Victoria’s Secret, схоже, модель поступово готова знову активно долучитися до індустрії та повернутися до роботи.

У своїх соцмережах вона стала частіше публікувати фото. Так, на нових знімках Бегаті позує в короткій світло-жовтій сукні на тонких бретельках. Волосся моделі розпущене, а її образ доповнюють сонцезахисні окуляри та вишукані золоті аксесуари. В руках вона тримає чашку з кавою і квітку гібіскуса.

Зазначимо, що Бегаті Прінслу розпочала свою модельну кар’єру в 15 років, коли її помітив скаут з талантів у супермаркеті в Кейптауні. Вона стала «ангелом» Victoria’s Secret 2009 року. Ця співпраця тривала до 2019-го, і вона встигла взяти участь у 12 шоу бренду. «Я не почуваюся знаменитістю. Я просто дівчисько з Намібії, яке любить моду і пригоди», — говорить про себе Бегаті.

