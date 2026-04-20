ТСН у соціальних мережах

Данська королівська родина опублікувала нові знімки після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни

У п'ятницю, 18 квітня, молодші діти данської королеви Мері та короля Фредеріка X пройшли обряд конфірмації.

Данська королівська родина

Данська королівська родина / © Данська королівська родина/Instagram

Конфірмація - це обряд усвідомленого прийняття віри, після неї людина офіційно стає частиною церкви. Принц Вінсент та принцеса Жозефіна, яким зараз по 15 років, пройшли такий обряд у церкві замку Фреденсборг, у присутності своєї великої родини та бабусі – королеви Маргрете II.

Після церемонії королівська родина Данії опублікувала ще кілька портретних знімків, зроблених Карен Розецки.

Король Фредерік X, принцеса Жозефіна, принц Вінсент і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X, принцеса Жозефіна, принц Вінсент і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принцеса Жозефіна, король Фредерік X, принц Вінсент, королева Мері та королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принцеса Жозефіна, король Фредерік X, принц Вінсент, королева Мері та королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан, принц Вінсент, принцеса Жозефіна та принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан, принц Вінсент, принцеса Жозефіна та принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

«Незабаром після церковної церемонії конфірмації у замку Фреденсборг у Садовій залі замку Фреденсборг було зроблено портрети Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни та їхні родини», — йдеться у підписі.

Принцеса Жозефіна і Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Жозефіна і Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

На фото Вінсент і Жозефіна зображені з батьками — королем Фредеріком X та королевою Мері, а також своїм старшим братом — спадковим принцом Крістіаном та сестрою принцесою Ізабеллою, а також з бабусею — колишньою королевою Маргрете II.

