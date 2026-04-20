- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Данська королівська родина опублікувала нові знімки після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни
У п'ятницю, 18 квітня, молодші діти данської королеви Мері та короля Фредеріка X пройшли обряд конфірмації.
Конфірмація - це обряд усвідомленого прийняття віри, після неї людина офіційно стає частиною церкви. Принц Вінсент та принцеса Жозефіна, яким зараз по 15 років, пройшли такий обряд у церкві замку Фреденсборг, у присутності своєї великої родини та бабусі – королеви Маргрете II.
Після церемонії королівська родина Данії опублікувала ще кілька портретних знімків, зроблених Карен Розецки.
«Незабаром після церковної церемонії конфірмації у замку Фреденсборг у Садовій залі замку Фреденсборг було зроблено портрети Їхніх Королівських Високостей принца Вінсента та принцеси Жозефіни та їхні родини», — йдеться у підписі.
На фото Вінсент і Жозефіна зображені з батьками — королем Фредеріком X та королевою Мері, а також своїм старшим братом — спадковим принцом Крістіаном та сестрою принцесою Ізабеллою, а також з бабусею — колишньою королевою Маргрете II.
(гортайте фото праворуч)