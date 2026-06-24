Пустые полки: в популярной у украинцев сети магазинов признали дефицит продуктов и бытовой химии (фото)

Пустые полки в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

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В ряде городов Украины покупатели начали сообщать о нехватке отдельных товаров в магазинах сети АТБ. Чаще всего речь идет о полых полках в отделах бакалеи, напитков, бытовой химии и средствах гигиены.

Об этом пишут пользователи соцсетей, а также признают представители АТБ в комментарии изданию Телеграф.

Жалобы на ограниченный ассортимент поступают как из регионов прифронтовых, так и из городов в центральной части страны. Пользователи соцсетей публикуют фотографии торговых залов, где часть полок остается полупустой или заполнена одним видом продукции.

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В службе поддержки сети подтвердили, что проблемы с наличием товаров связаны с сбоями в логистике после атаки российского беспилотника на один из распределительных центров компании.

По информации представителей «АТБ», сейчас идет восстановление цепей поставок, а компания работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуться в привычный режим работы.

Пустые полки в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

Где зафиксирован дефицит продуктов и товаров

По сообщениям покупателей, перебои с ассортиментом фиксируются, в частности, в Днепре, Харькове, Николаеве, Полтаве и Каменском. В некоторых магазинах работники временно заполняют свободные места на полках в достаточном количестве товарами.

В компании не уточнили, когда именно ситуация будет полностью урегулирована, однако заверили, что прилагают усилия для возобновления стабильных поставок.

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Напомним, что сеть «АТБ» является одной из самых больших в Украине, поэтому любые перебои в работе ее логистических центров могут влиять на обеспечение магазинов в разных регионах страны.

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